В Украине идет ухудшение эпидемической ситуации, в стране распространяется штамм коронавируса "дельта", который в некоторых странах привел к "четвертой волне" пандемии. На сегодняшний день в Украине 147 официально подтвержденных случаев заражения этим штаммом.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Иван Кузин в интервью для "Украинского радио" в четверг, 5 августа.

По словам Кузина, в общем ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, каждый день обнаруживаются новые случаи заражения м новую вспышку можно ожидать как в отдельной области, так и везде.

Кроме того, растет количество случаев заражения "дельтой". Несколько недель назад речь шла всего о 17 случаях заражения, а на сегодняшний день зарегистрировано уже 147 таких случаев.

При этом больше всего количество заражений "дельтой" растет в Киеве, Черновцах, Волынской, Одесской и Тернопольской областях. По словам Кузина, "дельта" распространятся быстрее других штаммов и чаще приводит к госпитализации пациентов.

"Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты". Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированные люди не попадали в больницы и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такого экстранагрузки именно на систему здравоохранения", - рассказал главный санврач.

Напомним, в связи с распространением "дельты" изменились правила для въезда в Украину.

Также сообщалось, что в Украине умер пациент с "дельта"-штаммом.