Алексей Левин, обвиняемый по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, заявил о том, что из него пытаются выбить показания против другого фигуранта Владислава Мангера.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Левин хочет, чтобы его допросили прокуроры и судья, однако он отказывается отвечать на вопросы потерпевшей стороны, поскольку она убеждает суд в том, что целью покушения было убийство.

Алексей Левин заявляет также о том, что исполнители получили сроки по 3-5 лет, и представители потерпевшей стороны поставили подписи под соответствующим соглашением. По его мнению, это является манипуляцией и предательством.

Кроме того, по утверждению Левина, на него оказывают давление, чтобы добиться показаний против бывшего председателя облсовета Херсона Владислава Мангера.

По мнению второго фигуранта, допрос Левина блокируется, потому что кто-то боится узнать правду, которая может вскрыться. Кроме того, по его словам, по этому вопросу нужно обращаться в прокуратуру.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой в конце июля 2018 года. 4 ноября она скончалась от полученных ожогов. В ходе следствия были выявлены исполнители преступления, их признали виновными и приговорили к лишению свободы.

Фигурантами дела являются также экс-председатель Херсонского облсовета Мангер и Алексей Левин (Москаленко). Следствие считает, что по предварительному сговору с Алексеем Левиным Мангер организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.