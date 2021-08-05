В Украине, где растет число новых случаев Covid-19, не планируют вводить тотальный локдаун, однако карантинные ограничения продлят.

Об этом рассказал главный санитарный врач нашей страны Игорь Кузин в эфире "Украинского радио" в среду, 5 августа.

Он заявил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в стране стабильная, поэтому о закрытии на новый локдаун речь не идет. Также он напомнил, что украинские регионы находятся в зеленой зоне карантина и несмотря на рост заболеваемости, ситуация контролируется. А карантин будет продлен, добавил он, так как к нему привязаны многие процессы, происходящие в стране.

Между тем, в Киеве уже начали готовиться в локдауну. Через пять дней - с 10 августа в столице можно будет подать заявку для получения спецпропуска для проезда в общественный транспорт - метро, маршрутки, троллейбусы, трамваи. Такие пропуска действовали во время минувшего локдауна в городе.

За минувшие сутки Сovid-19 заболели 1 052 человека, что на 68 больше, чем днем ранее. "Страна" рассказывала, что конец июля показал рост заболевших Covid-19, это происходит и в начале августа. Однако пока ситуация не критическая.

Также мы рассказывали, что через две недели, по данным экспертов, вспышка коронавируса, вероятнее всего, произойдет в Закарпатской, Житомирской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.