В четверг, 5 августа, офицер МВД, генерал полиции третьего ранга Андрей Крищенко, как вчера предсказывала "Страна", написал заявления на увольнение с должности руководителя Киевской Национальной полиции.

Об этом сообщает источник "Страны" в МВД.

Также, по его данным, в ближайшее время напишут заявления на увольнение главы управлений полиции в Харьковской и Одесской областях.

Андрей Крищенко занимал должность начальника Киевской полиции в течение последних шести лет - с декабря 2015 года. Ему 48 лет.

Напомним, в июле в отставку ушел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Что его отставка изменит в Украине и какое влияние будет иметь на будущие выборы мэра в Харькове подробно разбиралась "Страна".

После отставки Авакова, по информации нашего источника в МВД, в Национальной полиции Украины началась кадровая чистка. Речь идет о руководителях управлений в городе Киеве, Одесской и Харьковской областях.

4 августа Кабмин назначил новых заместителей главы МВД Дениса Монастырского.

Также сообщалось, что в ближайшее время Министерство внутренних дел ждет кардинальная перестройка. В частности из его подчинений выведут Национальную гвардию, пограничную и миграционные службы. Что будет происходить в ведомстве дальше анализировала "Страна".