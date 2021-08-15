Сегодня начинается 7-й лунный день в Скорпионе, один из самых благоприятных дней в году, который ассоциируется с эволюцией и развитием. Звезды советуют всем знакам зодиака совершенствовать себя и делать некоторые инвестиции в своё развитие.

Например, Овну (21.03 - 20.04) пора отпустить некоторые ситуации, за которые вы вцепились мертвой хваткой. Позвольте жизни идти своим чередом, начните радоваться жизни, а слезы и страхи оставьте в прошлом. Сосредоточьтесь на своих желаниях и визуализируйте их в своей жизни, чтобы шаг за шагом они начали реализовываться.

Для Тельца (21.04 - 21.05) наступит важный период, когда нужно просто поверить в себя и принять то, что вам предназначено. Но лучше не пытаться ускорять некоторые процессы, чтобы не остаться на обочине жизни. Старайтесь не подгонять людей и не давить на них. Сосредоточьтесь на себе и запаситесь терпением. Уже скоро вы получите ответы на все свои вопросы.

Близнецам (22.05 - 21.06) для лучшего понимания жизненных процессов и поступков окружающих вас людей можно углубиться в практики медитации. В августе представителям знака нужно быть готовыми трансформировать свой образ мышления и открыться навстречу неожиданным путешествиям. Учитесь самостоятельно раскрывать свой потенциал через доверие и принятие.

У Раков (22.06 - 22.07) наступит благодатное время для развития партнерских отношений и бизнес-проектов. С 15 августа в вашей жизни появится шанс увеличить свой доход. Звезды советуют вам проявлять добродушие и щедрость по отношению к близким. Как только вы начнете помогать и вдохновлять других, тут же выйдете на тропу везения и удачи.

Львы (23.07 - 23.08) должны понимать, что август - это ваш месяц, когда вы полны сил и можете влиять на самые разные процессы через слово. Главное в этом деле не лениться, начинать ставить себе цели и действовать. Сосредоточьтесь на своем внутреннем энтузиасте и обретите уверенность. Сегодня и до конца месяца вы будете в центре внимания.

Девы (24.08 - 23.09) столкнуться с массой важных дел и испытаний в августе. Но вы наконец-то сможете показать остальным, на что вы способны. Вы находитесь на пути преображения и трансформации в лучшую и более уверенную версию себя. Сосредоточьтесь на своих чувствах.

Весы (24.09 - 23.10) откроют для себя возможность обучения через курсы и мастер-классы. Вы почувствуете острую необходимость в приобретении новых знаний и захотите расширить свой кругозор через поездки, путешествия, книги и музеи. Это важный этап в вашей жизни, который изменит вас к лучшему.

Скорпионы (24.10 - 22.11) рискуют ходить вокруг да около самых прекрасных возможностей, если не примиряться со своими эмоциями. Будьте доброжелательны к людям. Ваши необдуманные слова и поступки серьезно ранят близких и могут негативно повлиять даже на самые крепкие отношения. Август - время самосознания и личностного роста, исцеления от прошлых обид, созерцания прекрасного, вежливости и любви к людям. Сконцентрируйтесь на позитивных эмоциях.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В августе вы должны быть готовы к большой работе над собой, своими мыслями и окружением. Все сферы вашей жизни так или иначе изжили себя, поэтому вам так необходим глоток свежего воздуха. Ищите новых людей, напитывайтесь новыми эмоциями, действуйте и чувствуйте иначе. Так вы сможете починить то, что в вас сломано, и начнете двигаться вперед. В конце августа вы можете почувствовать, как сбросили с плеч большой груз из ненужных обязательств, а ваше сердце раскрылось перед новыми возможностями.

Козерог (22.12 - 20.01)

В первые полгода вы могли столкнуться с некоторыми испытаниями и буквально задыхаться от неразделенных чувств. Если вас переполняли некоторые обиды, в августе вы сможете избавиться от них раз и навсегда, если наизусть выучите посланные вам уроки. Определенный этап вашей жизни подходит к концу и начинается новый, вы начнете испытывать изобилие во всех сферах.

Водолей (21.01 - 20.02)

В августе вы сможете основательно подзарядить свою "батарейку" перед тем, как ринуться в бой с новыми силами. Используйте отдых для обучения, самоанализа, развития ваших талантов и увлечений. Обращайте внимание на свои сны, они несут тайный код и могут указывать вам на правильный выход из той или иной ситуации. Впрочем, 2021-й - лишь начало для ваших метаморфоз.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В августе вы наконец поймете ценность настоящей дружбы и семейных отношений. Личное выйдет на первый план, а карьера станет неважной. Вы захотите выбросить из своей жизни все, что так или иначе не соответствовало вам раньше, появится желание становиться сильнее и самосовершенствоваться в новой роли - любящей жены, надежного друга, заботливой мамы.