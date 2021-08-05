Экс-атошнику Владимиру Прохничу, который 4 августа с боевой гранатой в руках захватил здание Кабмина, объявили о подозрении по трем статям.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прохнича, по данным правоохранителей, подозревают в захвате госздания (ст.341 УК Украины), незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263) и незаконном лишении свободы (ст.146). Санкция по первой из них предусматривает наказание до пяти лет, второй - до семи лет, а третьей - до пяти лет лишения свободы.

Теперь решается вопрос о том, какую меру пресечения для экс-атошника в суде будет требовать прокуратура. Кроме того, правоохранители изучают мотивы Прохнича.

Любопытно, что вчера в полиции заявляли, что дело против Прохнича заведут по четырем статьям, по одной из них ему может грозить до 15 лет тюрьмы. В прокуратуре сообщали, что уголовное производство в отношении экс-атошника заведено дополнительно по статье 345 УК Украины - угроза или насилие в отношении правоохранителя. Кроме того, речь шла не о незаконном лишении свободы (ст.146 УК Украины), а о захвате заложников (ч.2 ст.147 УК Украины). Именно за захват заложников можно получить до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 43-летний Прохнич захватил здание Кабмина с боевой гранатой руках. Он угрожал ее взорвать. Полиции удалось задержать экс-атошника во время спецоперации и при помощи его знакомого депутата Бучанского горсовета. "Страна" публиковала реконструкцию событий, как боец "Айдара" с гранатой в Кабмине заложников брал.

Также мы разбирались, что известно об атошнике, который ворвался в Кабмин с гранатой.

Кроме того, в прокуратуре ранее рассказывали, что Прохнич захватил Кабмин из-за недовольства его работой и обеспечением бывших военнослужащих.