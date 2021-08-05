Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которым бывшего судью Николая Чауса оставили под круглосуточным домашним арестом.

Об этом со ссылкой на источника в Офисе генерального прокурора сообщают "Украинские новости" в четверг, 5 августа.

По его данным, САП будет подавать апелляцию в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

САП не согласна с решением суда об избрании меры пресечения о домашнем аресте для Чауса, так как просила взятия его под стражу.

Как рассказывала ранее "Страна", решение ВАКС о домашнем аресте означает, что судья фактически остаётся под контролем и охраной Службы безопасности Украины.

Напомним, дело Николая Чауса касается 5-летней давности. Речь о том, что в 2016 году экс-судью обвинили в получении взятки в 150 тысяч долларов за вынесение "нужного решение" в суде. После этого Чаус сбежал в Молдову, где провел несколько лет.

В апреле текущего года жена судьи заявила, что Чауса похитили, когда тот отвозил ребенка на тренировку. В свою очередь, после нескольких месяцев расследования в Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы. Такого мнения придерживается и адвокат Ростислав Кравец.

Около четырех месяцев судью искали, за это время он несколько раз записывал и публиковал видео, где рассказывал, как он себя чувствует, при этом не указывал, где находится. В итоге судья 30 июля объявился в нашей стране.

После этого между Национальным антикоррупционным бюро, которое разыскивало Чауса за взятку с 2016 года, и СБУ, которая, как сообщалось ранее, задержала его, начался конфликт (о его подробностях можно почитать в нашем материале).

Между тем, сегодня утром мы рассказывали, что адвокат Чауса Ростислав Кравец считает, что в деле бывшего судьи "присутствует провокация взятки налицо". Оспаривания решения по избранию меры пресечения Чаусу адвокат обещал обсудить 5 августа с самим судьей.