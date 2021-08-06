6 августа отмечают Международный день пива. Эта дата плавающая, она приходится на первую пятницу августа. Обычно в этот день устаивают пивные фестивали и ярмарки.

Что известно о пивном празднике

Основателем Дня пива считается американец Джесс Авшаломов, который надеялся привлечь больше посетителей в свой бар. Впервые праздник пива отметили 5 августа 2007 года в калифорнийском городке Санта-Круз. Спустя несколько лет он обрел популярность во всем мире. Его начали отмечать на пяти континентах и закрепили за первой пятницей августа.

Пиво считается одним древнейших напитков, который готовили еще в Древнем Египте. Знакомый сегодня вкус и цвет пиво обрело с 13 века, когда его стали варить на основе солода и хмеля.

Первой страной, которая начала устраивать в честь пива фестивали, стала Исландия. Традицию переняли другие страны.

Треть всех сортов, которые производятся в мире сегодня, приходятся на Германию. Там с размахом отмечают праздник пива - Октоберфест. Ежегодно он собирает тысячи гостей в Мюнхене.

В пиве содержатся витамины В1 и В2, селен, витамин РР (никотиновая кислота).

Безопасная суточная доза для мужчины не более 0,5 литра в день и 0,33 - для женщин. В противном случае есть вероятность возникновения пивного алкоголизма. Есть и другие факторы, вредящие здоровью: повышенное давление, проблемы с концентрацией и памятью, повышенная тревожность, насыщение крови углекислым газом, что провоцирует варикозное расширение вен, разрушение клеток головного мозга, гормональные сбои и перегрузка сердца избытком кобальта, который содержится в пенке пива, а также риск развития гепатита и цирроз печени.

По данным компании GFK Ukraine в Украине 75,5% мужчин и 46,5% женщин пьют пиво. Треть респондентов указывали, что за раз выпивают в среднем 1-2 л пива, что так или иначе выходит за рамки рекомендованной врачами порции.

Картинки и поздравления с праздником

С праздником пива! Пусть бокальчик пенного напитка сегодня украсит обеденный стол, утолит жажду и подарит настроение!

Пусть всегда будет достаточно денег на любимое пиво и с утра голова никогда не болит! С праздником!

Пусть любимое пиво приятно пьянит,

Собирает друзей после трудной работы,

От любой неприятности оно оградит,

А в кармане водятся крупные банкноты.

Пейте пиво пенное - пусть жизнь будет отменная!

Пусть пиво льется сегодня рекой,

И чипсы с орешками будут под рукой!

Сегодня день, посвященный пиву. Пусть этот напиток всегда позволяет весело посидеть с друзьями, выпить кружечку за их здоровье и отметить этот славный праздник!

С международным днем пива!

С пятницей, друзья! Может, по пиву?