5 августа в Харькове сотрудники Главного следственного управления СБУ провели 53 обыска и задержали 7 подозреваемых, в том числе и организатора - Сергея Величко (известный также как "Чилли-Вилли").

Об этом сообщили источники "Страны" в СБУ.

По данным СБУ, члены партии "Нацкорпус" в течение 2018-2021 годов создали и обеспечили деятельность преступной организации.

Назван и состав ОПГ:

Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,

Мошенский Артем Николаевич, 09.01.1990 г.р.,

Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,

Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,

Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,

Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,

Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,

Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.

Другие участники в настоящее время устанавливаются.

Сообщается, что они собирали дань с работников учреждений здравоохранения, предпринимателей, предоставляющих ритуальные услуги на территории Харькова и области.

Названы и конкретные пострадавшие от такой деятельности лица и организации. В частности, среди пострадавших перечислены такие физлица и организации:

Каретников В.А.;

Распопин И.М.,

Руководитель ООО "Погребальный дом "Обелиск" Любой Н.А.,

ООО "Немиткина А.В.".

"Вымогательство сопровождалось угрозами и применением насилия к потерпевшим и их близких родственников; умышленным уничтожения и повреждения автотранспорта", - сказал источник.

Проведены 53 обыска по месту жительства, в офисных помещениях членов преступной организации и связанных лиц. Изъято оружие, боеприпасы, документы. Задержаны 7 подозреваемых, в том числе организатора - Величка. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу баз права внесения залога.

Уголовное производство квалифицировано согласно следующим статьям Уголовного кодекса:

ч.2,3 ст. 27,

ч.4 ст. 189,

ч. 3 ст. 206,

ч. 1 ст. 255,

ч. 2 ст. 255,

ч. 2 ст. 258.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове задержали лидеров местного "Нацкорпуса" во главе с Чилли-Вилли

Напомним, ранее "Страна" разбиралсь, что будет с "Нацкорпусом" и "Азовом" после отставки Авакова.