53 обыска и 7 задержанных. Появились подробности облавы СБУ на харьковский Нацкорпус
5 августа в Харькове сотрудники Главного следственного управления СБУ провели 53 обыска и задержали 7 подозреваемых, в том числе и организатора - Сергея Величко (известный также как "Чилли-Вилли").
Об этом сообщили источники "Страны" в СБУ.
По данным СБУ, члены партии "Нацкорпус" в течение 2018-2021 годов создали и обеспечили деятельность преступной организации.
Назван и состав ОПГ:
- Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,
- Мошенский Артем Николаевич, 09.01.1990 г.р.,
- Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,
- Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,
- Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,
- Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,
- Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,
- Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.
Другие участники в настоящее время устанавливаются.
Сообщается, что они собирали дань с работников учреждений здравоохранения, предпринимателей, предоставляющих ритуальные услуги на территории Харькова и области.
Названы и конкретные пострадавшие от такой деятельности лица и организации. В частности, среди пострадавших перечислены такие физлица и организации:
- Каретников В.А.;
- Распопин И.М.,
- Руководитель ООО "Погребальный дом "Обелиск" Любой Н.А.,
- ООО "Немиткина А.В.".
"Вымогательство сопровождалось угрозами и применением насилия к потерпевшим и их близких родственников; умышленным уничтожения и повреждения автотранспорта", - сказал источник.
Проведены 53 обыска по месту жительства, в офисных помещениях членов преступной организации и связанных лиц. Изъято оружие, боеприпасы, документы. Задержаны 7 подозреваемых, в том числе организатора - Величка. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу баз права внесения залога.
Уголовное производство квалифицировано согласно следующим статьям Уголовного кодекса:
- ч.2,3 ст. 27,
- ч.4 ст. 189,
- ч. 3 ст. 206,
- ч. 1 ст. 255,
- ч. 2 ст. 255,
- ч. 2 ст. 258.
Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове задержали лидеров местного "Нацкорпуса" во главе с Чилли-Вилли
Напомним, ранее "Страна" разбиралсь, что будет с "Нацкорпусом" и "Азовом" после отставки Авакова.