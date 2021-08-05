Обыск у членов Нацкорпуса. Фото: Детектив Инфо

5 августа в Харькове сотрудники Главного следственного управления СБУ провели 53 обыска и задержали 7 подозреваемых, в том числе и организатора - Сергея Величко (известный также как "Чилли-Вилли").

Об этом сообщили источники "Страны" в СБУ.

По данным СБУ, члены партии "Нацкорпус" в течение 2018-2021 годов создали и обеспечили деятельность преступной организации.

Назван и состав ОПГ:

  • Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,
  • Мошенский Артем Николаевич, 09.01.1990 г.р.,
  • Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,
  • Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,
  • Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,
  • Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,
  • Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,
  • Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.

Другие участники в настоящее время устанавливаются.

Сообщается, что они собирали дань с работников учреждений здравоохранения, предпринимателей, предоставляющих ритуальные услуги на территории Харькова и области.

Названы и конкретные пострадавшие от такой деятельности лица и организации. В частности, среди пострадавших перечислены такие физлица и организации:

  • Каретников В.А.;
  • Распопин И.М.,
  • Руководитель ООО "Погребальный дом "Обелиск" Любой Н.А.,
  • ООО "Немиткина А.В.".

"Вымогательство сопровождалось угрозами и применением насилия к потерпевшим и их близких родственников; умышленным уничтожения и повреждения автотранспорта", - сказал источник.

Проведены 53 обыска по месту жительства, в офисных помещениях членов преступной организации и связанных лиц. Изъято оружие, боеприпасы, документы. Задержаны 7 подозреваемых, в том числе организатора - Величка. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу баз права внесения залога.

Уголовное производство квалифицировано согласно следующим статьям Уголовного кодекса:

  • ч.2,3 ст. 27,
  • ч.4 ст. 189,
  • ч. 3 ст. 206,
  • ч. 1 ст. 255,
  • ч. 2 ст. 255,
  • ч. 2 ст. 258.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове задержали лидеров местного "Нацкорпуса" во главе с Чилли-Вилли

Напомним, ранее "Страна" разбиралсь, что будет с "Нацкорпусом" и "Азовом" после отставки Авакова.

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