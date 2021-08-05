Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с руководством силовых структур республики политику североатлантического блока НАТО в западном направлении и угрозы для республики со стороны Украины. В частности, он заявил, что руководство Украины "проводит антинародный курс"

Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал "Пул Первого" в четверг, 5 августа.

"Руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим куда они там - на запад, на восток идут, на юг, неважно. Это их дело - определятся. Но в основе их политики лежит конфронтация и для нас это дополнительные угрозы, которых мы не имели ранее", - заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что народ Украины является для Беларуси "близким и родным"

Напомним, весной Лукашенко упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в недипломатичном поведении. В тот же период времени президент Беларуси обвинил Европу в развязывании третьей мировой войны.

Также сообщалось, что после того, как в Минске из-за сообщения о ложном минировании вынудили сесть самолет, на борту которого ехал белорусский оппозиционер Роман Протасевич, которого тут же задержали, Украина закрыло небо для белорусский авиакомпаний. Также поступили и многие другие страны мира. В ответ Минск тоже решил не принимать самолеты из Украины.