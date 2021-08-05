В Хакасии (субъект РФ - Ред.) мужчина, отсидевший 18 лет в тюрьме за убийство, вышел на свободу и зарезал семью из пяти человек.

Об этом сообщает Telegram-каналы Mash и "112".

Жуткое убийство случилось в селе Джирим. Преступник, Федор Панов, в 2004 году уже лишил жизни двух жительниц этого населенного пункта. Тогда одну из женщин он зарезал, а вторую сжег в бане. Его осудили и на 18 лет отправили в тюрьму. Свой срок он отсидел и вернулся в Джирим. По данным телеграм-каналов, администрация и местные правоохранители никаких уведомлений об этом не получали.

Местные жители, зная о прошлом Панова, его опасались. Как выяснилось, не зря. В ночь с 4 на 5 августа он ворвался в дом к семье Хнычевых и зарезал всех пятерых ее членов: мужчину, его супругу и брата, а также их детей - молодого парня и девятилетнюю девочку. По информации журналистов, в ту же ночь преступник пытался проникнуть и в другие дома, но там было закрыто.

Поймать Панова удалось силами местных жителей. Они догнали его на машине и сбили. Поле этого его побили, но на место прибыла полиция, и больше мужчину не трогали. При этом Панов пообещал отомстить.

Напомним, в Петербурге адмирал зарезал семью и бросился под поезд, тела убитых пролежали в квартире 2 недели.

Также мы писали о том, что недавно в Германии сомалиец с ножом зарезал как минимум трех прохожих и ранил пятерых.