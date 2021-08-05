Все коллекторские компании, которые хотят продолжить работу в Украине по предоставлению услуг по урегулированию задолженности потребительских кредитов, должны пройти регистрацию до 13 августа текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, все работающие компании должны подать полный пакет документов в НБУ. Нацбанк рассматривает пакет документов компаний в течение 30 рабочих дней со дня предоставления полного пакета.

"По результатам рассмотрения документов Национальный банк обязательно сообщает заявителей об успешной регистрации или об отказе в регистрации. Важно. В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021, кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом", - сказано в в сообщении.

Напомним, весной президент Украины Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" № 1349-ІХ, который защищает должников от недобросовестных коллекторов.

Как пояснили в ОП, подписанный Зеленским закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной заложенности.

Также сообщалось, что Верховная Рада Украины запретила коллекторам звонить должникам больше двух раз в день. Согласно законопроекту, все коллекторские компании обязаны будут зарегистрироваться в специальном публичном реестре, который будет вести Нацбанк. Финрегулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников, а также рассматривать обращения граждан.

О грядущем создании в Украине реестра коллекторов пресс-служба НБУ сообщала еще в мае. Тогда сообщалось, что Национальный банк Украины в течение следующих двух месяцев запустит реестр коллекторских компаний, чего требуют изменения в законодательстве страны.