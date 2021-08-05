Офис генерального прокурора разоблачил и сообщил о подозрении 13 участникам преступной группировки, которые воровали нефтепродукты, которые перевозятся через основной нефтепровод "Лисичанск-Кременчуг", в крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокуратуры в четверг, 5 августа.

В ходе расследования было проведено около 120 негласных следственных действий. Правоохранители получили информацию о 16 членах преступной организации, которые действовали в составе трех отдельных групп под общим руководством жителя Днепра.

Злоумышленники с помощью несанкционированного подключения к магистральным трубопроводам для нефтепродуктов ЗАО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" в Полтавской области воровали углеводороды. После этого с помощью фальшивых товаросопроводительных документов перевозили украденное крупногабаритными транспортными средствами на базы в Днепропетровскую область.

Подозрение в повреждении магистрального трубопровода для нефтепродуктов и хищении нефтепродуктов объявили злоумышленникам по ч. 1, ч. 2, ст. 255, ч. 4, ст. 28, ст. 3 ч. 292 статьи и часть 2 статьи 15, часть 4, статьи 28, часть 5, статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым решается вопрос об избрании меры пресечения, а расследование по этому уголовному делу продолжается.

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