В четверг сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели задержание нескольких членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", которых обвиняют в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, участники ОПГ в течение не менее трех последних лет "кошмарили" учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области.

Правоохранители считают организаторами группы 27-летнего выходца из группы футбольных фанатов "Harkiv Hooligans"/"Kharkov City Patriots ", и одного из лидеров местной ячейки "Национального корпуса" Сергея Величко (известного как "Чилли-Вилли") и 31-летнего участника Азова Артема Мошенского.

Собеседник Dетектив-Info утверждает, что группировке во главе с Мошенским и Величко инкриминируется несколько эпизодов уголовных производств в Харьковской области, среди которых вымогательство с угрозами применения насилия, умышленным уничтожением и повреждением транспорта.

По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались участниками "азовского движения", обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы.

В состав активных участников ОПГ правоохранители относят группу лиц, среди которых вышеупомянутые Величко и Мошенский, а также 25-летний Олег Скрипка, 36-летний Кирилл Крикунов, 39-летний Дмитрий Колесников, 29-летний Сергей Козлюк, 31-летний Артем Субочев, 24 -летний Иван Никифоров и другие.

Фото задержанных. Источник: Детектив Инфо

Фамилия Мошенского стала известна широкой общественности в конце июня 2021, когда в Харькове он стал жертвой нападения. В июле его доставили на лечение в Израиль.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, что будет с "Нацкорпусом" и "Азовом" после отставки Авакова.