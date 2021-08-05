В Беларуси по распоряжению президента Александра Лукашенко силовые структуры усилят охрану государственной границы республики, чтобы никто не смог ее нарушить.

Об этом сообщает Белта в четверг, 5 августа.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - заявил Лукашенко.

Напомним, в течение последних месяцев в Литве увеличился поток нелегальных мигрантов, большинство из которых пересекают границу со стороны Беларуси. Многие из них - выходцы из Ближнего Востока и Африки. В связи с этим в Литве предлагают ввести чрезвычайное положение на границе с республикой. В таком случае пересечь границу будет невозможно.

Также "Страна" сообщала, что недавно на границе Литвы и Беларуси был обнаружен избитый гражданин Ирака, который умер на руках у сотрудников пограничной службы республики. Лукашенко поручил расследовать инцидент в срочном порядке.

Ранее мы писали, что в Беларуси опубликовали видео стрельбы на границы. В республике утвержадют, что литовские пограничники открыль огонь по нелегальным мигрантам.