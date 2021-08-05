Посольство Ирака в Москве сообщило, что внимательно следит за расследованием инцидента на белорусско-литовской границе, в результате которого умер гражданин их страны.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте внешнеполитического иракского ведомства.

В нем сказано, что посольство Ирака в российской столице "с большим интересом следит за инцидентом, повлекшим за собой убийство гражданина Ирака на границе Беларуси и Литвы".

Кроме того, в ведомстве "призвали иракцев не становиться мишенью сетей контрабанды и торговли людьми".

Напомним, на литовско-белорусской границе, где в последнее время фиксируют всплеск мигрантом, обнаружили раненого иракца. По данным близкого к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко Telegram-канала, мужчину избили. Обнаружив его, пограничники пытались оказать пострадавшему первую помощь, однако гражданин Ирака скончался прямо у них на руках.

Вскоре после трагического инцидента Ирак отметил рейсы в белорусскую столицу - Минск. Как заявили в стране, на авиалайнерах на территорию республики могли прибывать мигранты, которые впоследствии могли перебираться в Литву.

Также мы рассказывали и показывали видео, на котором, как заявили в Беларуси, литовские пограничники открыли огонь по нелегальным мигрантам в одну из ночей, когда были задержаны иракские граждане. В МВД Литвы заявили, что все мигранты находятся в пунктах временного содержания. В свою очередь, Лукашенко, утверждая, что литовские пограничники открыли огонь, раскритиковал их.