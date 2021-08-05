В Украине пандемия коронавируса снова набирает обороты. Фото: "Страна"

В Украине через две недели ожидают вспышку коронавируса. В зоне особого риска - некоторые восточные, западные регионы, а также Одесская область. 

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщила пресс-служба Минздрава. 

По данным Центра экономики охраны здоровья KSE, вспышка коронавируса, вероятнее всего, произойдет в Одесской, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Донецкой и Днепропетровской областях.

При этом рост уровня госпитализаций пациентов с ковидом уже сейчас можно заметить в двадцати регионах страны. И уже в течение недели число госпитализаций превысит количество выписок. 

В Минздраве констатируют, что на данный момент в мире есть новые эпицентры вспышки коронавируса - Северная Америка и Азия. 

Напомним, в Украине последние недели растет число новых случаев коронавируса, пока что он некритичный, но все равно планомерный. "Страна" анализировала, начинается ли в Украине новая волна коронавируса.

Кроме того, мы писали о том, что по данным Университета Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире за время пандемии перевалило за 200 миллионов.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.