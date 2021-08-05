Скандальная украинская писательница Лариса Ницой, ранее раскритиковавшая украинских футболистов за русский язык, назвала вступивший недавно в силу закон о языке "волшебным пенделем" для русскоязычных.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24" в программе "Реальная политика. Итоги" (слушать с 1:39).

Ницой сказала, что украинцы, которые говорят на русском, заявляют, что им нужен "волшебный пендель", чтобы перейти на украинский язык. И таким "пенделем" является закон об украинском языке.

Писательница рассказала историю о том, как она пришла купить в магазин сладости и поговорила с продавцом на тему языка. По словам Ницой, сразу работник начала говорить на русском, а после спокойно перешла на украинский.

Вместе с этим, как рассказала писательница, сотрудники сферы обслуживания часто поддерживают Ницой и переходят сразу на украинский в общении, однако для этого им нужен "волшебный пендель" в виде закона о языке.

Ранее мы рассказывали, как Ницой устроила скандал с кассиром в супермаркете "Варус". Она поругалась с девушкой из-за того, что та пыталась разговаривать с ней на русском, игнорируя ее просьбы перейти в общении на украинский.

Также "Страна" сообщала, как писательница разделила русскоговорящих украинцев на две категории.

А недавно она рассказала как в нашей стране подростки травят украиноязычных ровесников.