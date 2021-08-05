Украинский государственный деятель Евгений Марчук, о смерти которого сообщила сегодня его супруга, умер от последствий коронавирусной болезни.

Причину смерти назвали в Службе безопасности Украины, председателем которой Марчук был около трех лет (с 1991 по 1995 годы).

По данным спецслужбы, Евгений Марчук болел Covid-19. Последствия болезни спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность, от чего политик и скончался в возрасте 80 лет.

Также в руководство и весь коллектив СБУ выразили глубокие соболезнования близким и родным Евгения Кирилловича.

Евгений Марчук очень известная личность в украинской политике. арчук был генералом армии, четвертым премьер-министром нашей страны, первым председателем СБУ, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, министром обороны, а также представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (с ноября 2019 года по май 2019).

Подробно о жизненном пути Евгения Кирилловича, политической карьере, семье читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, что экс-заместитель начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василий Писный ранее умер от коронавируса.