Дело умершего в Киеве белоруса Виталия Шишова принимает неожиданный оборот. Сначала представители антилукашенковских кругов обвинили в гибели спецслужбы Минска.

Однако потом прозвучали другие предположения: что причиной трагедии стали внутренние разборки в эмигрантском движении - да еще и с участием функционеров "Нацкорпуса".

Причем озвучиваются эти версии, в том числе, и в кругах близких к белорусским оппозиционерам.

"Страна" разобралась, что сейчас говорят о причинах гибели Шишова и куда ведет след.

Что известно о смерти Виталия Шишова?

Шишов - глава оппозиционной к Лукашенко организации "Белорусский дом в Украине".

Утром 3 августа его нашли повешенным (или повесившимся) в Святошинском парке столицы. Накануне он вышел на пробежку и не вернулся.

Полиция пока не дает выводов, убийство это было или суицид (этот аспект уже анализировала "Страна").

Но версия об убийстве, замаскированном под суицид также рассматривается правоохранителями в числе основных.

Близкие к Шишову люди утверждают, что не видели в нем никаких предпосылок для самоубийства. Это был 25-летний молодой человек, занимавшийся спортом. Регулярное хождение на пробежки вряд ли говорит о том, что Виталий потерял волю к жизни. Хотя, конечно, он мог копить негатив и не показывать его окружающим.

Если же это было убийство, то дальше предположения распадаются на три основных версии:

1. Шишова убили спецслужбы Беларуси. Так утверждают в самом "Белорусском доме".

Шли даже разговоры о том, что Виталий, мол, занимался разоблачением агентов белорусского КГБ в Украине, за что ему и отомстили. Однако пока эта версия выглядит фантастической. Судя по биографии Шишова, нужными для такой работы компетенциями он не обладает.

Это был вообще не слишком известный оппозиционер. Шишова до его гибели знали только в очень узких эмигрантских кругах. Поэтому смысл его убийства со стороны спецслужб Лукашенко теряется.

2. Шишова убили враги Лукашенко, чтобы вызвать новый вал международного давления на Бацьку. Особенно в преддверии годовщины начала Беломайдана 9 августа.

Однако пока ситуация в этом направлении почти не развивается. Риторика и украинской власти, и на Западе более-менее сдержанная, без прямых обвинений в адрес Минска. Что, кстати, ставит под сомнение и версию №1 - о причастности Бацьки (если, конечно, в ходе следствия концепция не изменится).

3. Внутренние разборки внутри эмигрантского движения белорусов, осевших в Украине. Проще говоря - финансовый, межличностный или идеологический конфликт. Который, не исключено, что будут пытаться замаскировать как "месть Лукашенко".

Эту версию стоит рассмотреть внимательнее. Тем более, что у Шишова и его организации прослеживается устойчивая связь с радикальной партией "Нацкорпус" и одним из ее руководителей - белорусом Сергеем Коротких по кличке "Боцман".

Охранник Боцмана и СБУ

Первые данные о том, что Шишов и его организация связаны с Коротких, мы опубликовали сразу после гибели активиста.

Еще в январе 2021 года "Радио Свобода" перечисляло список белорусских эмигрантских организаций, которые действуют в Украине. "Белорусских домов" там было целых четыре, и только один из них возглавлял выходец и Гомеля Виталий Шишов.

Вторым его партнером был белорус и "азовец" Родион Батулин, который и сейчас является уполномоченным лицом "Белорусского дома".

"Радио Свобода" заявило тогда, что Батулин - гражданин Литвы, увлекается смешанными единоборствами и является близким соратником "Боцмана" (говорят, что его охранником).

Имя Коротких давно в Украине всплывает в контексте ряда громких политических убийств - например, выходца из Беларуси, журналиста Павла Шеремета, который встречался с "Боцманом" накануне своей смерти.

Сам Сергей свою причастность к убийству журналиста отрицает и говорит, что в деле замешана СБУ.

Сергея Коротких также называют создателем службы безопасности "Азова" - так называемой "Метеостанции". По слухам, она имеет отношение к загадочной гибели ряда функционеров полка в 2015-2017 годах.

В истории с Шишовым "Боцман" придерживается той версии, что Виталия убили белорусские спецслужбы. При этом он раздает намеки, что это произошло при попустительстве СБУ, которая, по его данным, была в курсе слежки за главой "Белорусского дома".

СБУ на эти обвинения никак не реагировала. Но буквально на следующий день после того, как нашли тело Шишова, запретила въезд в Украину его соратнику Батулину, который пытался вчера попасть в Украину из Польши.

"Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранительными органами", - объяснили в "конторе".

Самое известное "провокационное действие" Батулина - это нападение на машину Порошенко после его допроса в ГБР в июле 2019 года. Тогда на капот его "Мерседеса" заскочил ветеран "Азова" Никита Макеев. А когда его начали стаскивать вниз, на помощь пришел Родион Батулин (на видео - с бородой и в футболке "Нацкорпуса").

Батулин выехал из Украины 14 июля (то есть за день до отставки Авакова) и прервал поездку, когда узнал о смерти Шишова. Но в Украину его, как видим, не пустили, запретив въезд на три года.

Батулин потом записал комментарий и заявил, что не верит в самоубийство Шишова. А недопуск в страну - это "попытка не допустить меня к мониторингу расследования".

"Поверьте, это не самоубийство. Виталий не страдал суицидальными наклонностями, он не собирался разбивать себе голову об пень, становиться на него и вешаться", - говорит соратник Шишова.

Неизвестно, что случилось с Виталием - но недопуск Батулина в Украину явно с этим связан.

"Мог произойти конфликт"

Интересно, что "след Азова", а не Бацьки, внезапно начали искать в этом деле и западные СМИ. Финансируемое американскими властями "Радио Свобода" вчера опубликовало мнение своего белорусского корреспондента в Киеве Алены Литвиновой.

По ее словам, возглавляемый Шишовым и Батулиным "Белорусский дом" сильно отличается от подобных эмигрантских организаций.

"Эта же организация, по сути, перехватила гражданскую общественную инициативу, которую вместе развивали как так называемая старая оппозиция, которая была в Украине, так и новая оппозиция из тех белорусов, которые приехали в Украину уже после президентских выборов. Название этой организации, по сути, было украдено довольно одиозными представителями ультраправых сил в Украине, к которым имеют отношение бывшие граждане Беларуси", - сказала Литвинова, имея в виду Батулина и Коротких.

"Наиболее одиозным можно назвать Сергея Коротких, известного в прошлом члена "Русского национального единства" (в 1999 – 2001 годах входил в состав в белорусского отделения РНЕ), который имел конфликт с белорусскими оппозиционными силами и не только.

По сути, он захватил это название. И уже после этого зарегистрировали очень быстро в Минюсте организацию. Но поскольку у него очень одиозное прошлое, в состав учредителей были введены два других человека: один из них – его ближайший соратник (видимо речь идет о Родионе Батулине - Ред.), которого украинские СМИ называют "телохранителем" Сергея Коротких, а второй – гражданин Беларуси Виталий Шишов, который погиб. Вот такая ситуация", - сказала журналистка.

Она допустила, что в руководстве этой организации мог быть конфликт, который и стал причиной смерти Шишова.

"У меня могут быть, конечно, какие-то предположения, и в принципе я допускаю, что мог произойти конфликт. Потому что эта организация, насколько мне известно из общения с живущими в Украине белорусами, вела себя агрессивно, поэтому все может быть. Тут ничего нельзя исключать. Но версия самоубийства, мне кажется, должна расследоваться одной из последних. Некоторые представители БДУ принадлежат к ультраправым силам, поэтому у них тут есть свои конфликты с анархическими организациями, с организациями ЛГБТ", – сообщила Литвинова.

Отметим, что тему о возможной причастности "Нацкорпуса" и "Боцмана" к убийству Шишова уже подхватили и некоторые другие представители прозападного лагеря и грантовых организаций.

Поэтому нельзя исключать, что версия о причастности "Боцмана" и "Нацкорпуса" к убийству Шишова может начать засматриваться и украинскими следственными органами. Тем более, что после ухода Авакова с поста главы МВД "Нацкорпус" по сути остался без сильной политической крыши.

Вопрос только с какой целью это будут делать власти - с целью действительно найти виновных в смерти Шишова (а также в других преступлениях, которые связывались с националистами и лично с "Боцманом"), либо с целью "перевербовать" "Нацкорпус" и поставить его себе на службу.