В Украине в четверг, 5 августа, большую часть областей накроет непогода, вызванная циклоном "Генри". В стране объявлено штормовое предупреждение. Грозы и ливни по-прежнему будут идти в западных, центральных, северных регионах. Кроме того, штормить будет в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

В четверг дождливо будет и в столице, а также в Киевской области. Ветер разгонится до шквальных значений. Жителям столицы стоит быть готовыми к грозе. Уровень опасности оценивается спасателями как "желтый".

Вечером 5 августа в Карпатах и на Закарпатье также начнутся ливни. Там тоже сохранится "желтый" уровень опасности.

В Житомирской, Киевской и некоторых северо-западных областях, а также на юге страны будет высокая вероятность пожаров.

Также спасатели предупреждают, что завтра ночью в Карпатах дожди усилятся, а уровень опасности повысится до "оранжевого".

Напомним, в Украине сейчас погоду определяет циклон "Генри", который простирается над страной со среды.

Также мы писали о том, какой будет погода в Украине в августа и публиковали прогноз погоды на последний месяц лета в Киеве, Одессе, Карпатах.