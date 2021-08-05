В четверг, 5 августа, украинский боксер, заслуженный мастер спорта, чемпион Европейских игр и чемпион мира Александр Хижняк, победил спортсмена из Филиппин Эумира Марсиаля в полуфинале Олимпиады-2020 и вышел в финал. Теперь он поборется за золотую медаль в решающем поединке.

Бой с полуфинале завершился счетом 3:2. Это значит, что наш спортсмен уже обеспечил себе серебро.

В субботу, 7 августа, состоится финальный поединок в Олимпийских Играх 2020 для Хижняка. Там он встретится с тем, кто одержит победу в бою между россиянином Глебом Бакши и бразильцем Херберт Соуза.

Напомним, 4 августа Украина получили первую золотую медаль на Олимпийских играх. Важную награду нашей стране принес борец и нардеп от "Слуга народа" Жан Беленюк. Он шел к этой победе более 20 лет. И даже серьезная травма, которую он получил за три недели до вылета в Токио, не помешала ему победить.

Кроме того, мы рассказывали, что только за один час вчера же, украинские спортсмены смогли завоевать четыре бронзовые медали.

Как украинцы выступили на Олимпиаде 5 августа "Страна" подробно писала.