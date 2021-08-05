Утром в четверг, 5 августа, в Донецкой области, где недавно под обстрел попал пгт Нью-Йорк, обстреляли город Красногоровку. В результате пострадал мирный житель, 1965 года рождения.

Об этом рассказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своей Фейсбук-странице.

По словам губернатора, обстрел произошел около 8:00 утра на улице Восточной. В результате прямого попадания, как добавил Кириленко, была повреждена квартира в многоэтажном жилом доме.

Правоохранители занимаются этим инцидентом и устанавливают все обстоятельства.

В обстреле Кириленко обвинил "ДНР".

Как заявили в Телеграм-канале "Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе: оперативного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью", ВСУ обстреляли город Горловка.

По их данным под минометным огнем оказались жилые дома на улице Фенольной (дом 36), улице Отбойной (дом 3, дом 6 и дом 10).

Также там добавили, что поселок сейчас обесточен.

Ранее мы рассказывали, как недавно в "ДНР" заявили, что ВСУ в обстреляли село, в результате чего погибла женщина 1964 года рождения.

Также "Страна" сообщала, как в конце июля в "управлении Народной милиции "ДНР" заявили о гибели троих человек под обстрелами и обвинили в этом украинских военных.

Кроме того, мы рассказывали, как на Донбассе в результате обстрела были повреждены три дома, в которых проживают люди, газопровод и линия электросетей.