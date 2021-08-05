Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец считает, что в деле бывшего судьи, которого днем ранее отправили под круглосуточный домашний арест, присутствует провокация взятки.

Об этом правозащитник написал в своем Telegram-канале по окончанию судебного заседания.

Он считает, что в этом деле, "на лицо провокация взятки".

По словам Кравца, в тех материалах дела, с которыми он ознакомлен не зафиксирован момент передачи денежных средств (судью обвиняют в получении взятки - $150 тысяч за вынесение "правильного решения"). Кроме того, добавил адвокат, сокрытие средств в банки, выглядит нелогичным.

В то же время, что касается оспаривания решения по избранию меры пресечения, адвокат рассказал, что обсудит сегодня, 5 августа, этот вопрос с самим Николаем Чаусом.

Напомним, днем ранее Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения для Николая Чауса. Дело касается пятилетней давности, когда в 2016 году экс-судью обвинили в получении взятки в 150 тысяч долларов за то, что он вынесет "нужное решение" в суде. После этого Чаус сбежал в Молдову, где провел несколько лет.

А в апреле 2021 года стало известно, что его похитили. Около четырех месяцев его искали. В итоге он 30 июля объявился в Украине.

На судебном заседании, которое прошло в ВАКС в закрытом режиме, Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Как писала "Страна", это означает, что судья фактически остаётся под контролем и охраной Службы безопасности Украины.

Между тем, Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало из-за экс-судьи два уголовных дела против СБУ. О конфликте НАБУ и СБУ, которые не могут поделить Чауса, мы также подробно рассказывали.