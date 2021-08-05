Сегодня умер 80-летний Евгений Марчук - украинский политик, который успел побывать и главой СБУ, и премьер-министром.

У Марчука остановилось сердце, сообщила его жена, журналистка Лариса Ившина. Как сообщили в СБУ, причиной смерти стали последствия коронавируса, которые вызвали острую сердечно легочную недостаточность.

Евгений Кириллович - личность в украинской политике очень известная. Рассказываем детали его биографии.

От борца с диссидентами до первого шефа СБУ

Марчук - кадровый офицер КГБ. В "комитете" он работает едва ли не студенческой скамьи - в 1965 году он уже младший оперуполномоченный. Причем карьеру Евгений делал в Пятом управлении, которое боролось с диссидентами, а также украинскими националистами.

В 1988 году он стал главой КГБ в Полтавской области, а через два года, уже в генеральском звании, стал вторым человеком в республиканском КГБ УССР.

В этой генеральской должности он встретил украинскую независимость. И стал первым главой созданной в ноябре 1991 года СБУ. На этой должности он пробыл еще два года и ушел через два дня после победы на выборах президента Леонида Кучмы.

Вторая высота - премьер при Кучме

Однако при Кучме Евгений Кириллович не затерялся и начал развиваться в другом направлении - по линии правительства. Он стал вице-премьером по вопросам госбезопасности. А в марте 1995 года стал премьер-министром.

Это была вторая карьерная вершина Евгения Марчука - и выше нее он уже не поднимется. Главой правительства он пробыл меньше года и в мае 1996 года был снят - как говорили, за слишком активное формирование своего политического имиджа.

По другой версии - должность у него "отжал" набиравший силу "газовый король" Павел Лазаренко, который стал следующим премьером.

Третий карьерный пик - СНБО

После отставки Марчук оставался народным депутатом. В октябре 1996 года он становится владельцем газеты "День" - влиятельного на тот момент издания, которое ранее принадлежало донецкому бизнесмену Евгению Щербаню (впоследствии убитому).

В 1998 году экс-премьер возглавляет фракцию новой партии СДПУ (о). С той же партией на выборы в Раду в том году шли и Виктор Медведчук, и Петр Порошенко. На следующий год Марчук баллотируется в президенты, но занимает лишь пятое место.

Однако перед вторым туром он поддерживает Кучму и получает пост секретаря СНБО, который занимает до 2003 года.

К слову, уже после ухода Леонида Даниловича с поста Марчук заявлял, что его победа на выборах 1999 года была сфальсифицированной.

С Марчуком также связывали и деятельность майора Мельниченко, который заявлял, что вел записи в кабинете у Кучмы (что затем привело к "кассетному скандалу" и обвинениям в адрес президента Украины в убийстве журналиста Гонгадзе). По одной из версий Марчук и его люди помогали делать Мельниченко эти записи. Впрочем, все стороны это отрицали.

Четвертая вершина - министр обороны

После Совбеза Евгений Марчук стал на один год министром обороны. Этот пост он занимал до сентября 2004 года.

Марчук принимает парад в Киеве. Фото газеты "День"

В отставку он ушел формально из-за взрывов артиллерийских складов Артемовска и Ново-Богдановки.

Но политически, судя по всему, попал под зачистку накануне первого Майдана, когда власти расставляли на все позиции только сверхлояльные кадры - особенно, в силовом блоке.

После победы Майдана Евгений Марчук пытался создать свой политический проект под выборы в Раду-2006. Но его блок не смог пройти в парламент.

С тех пор бывший премьер отходит на задний план и появляется в активной политике только в 2015 году - в Контактной группе по Донбассу. В 2018-2019 годах на протяжении полугода он ее даже возглавляет. Но вскоре уходит и оттуда.

Изредка он давал публичные комментарии. Например, он выступал против возобновления ядерного статуса Украины, считая, что это объединит Россию и Запад против Киева.

Семья Марчука

Евгений Кириллович был дважды женат. Первая жена Лидия родила ему двух сыновей - Тараса и Вадима. Вторая жена - журналистка Лариса Ившина. Еще до брака с Марчуком она была его пресс-секретарем в правительстве. А позже возглавила газету "День".

Лариса Ившина и Евгений Марчук