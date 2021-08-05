Медики подвели очередные итоги по ситуации с распространением в Украине коронавирусной инфекции. Так, по состоянию на утро четверга, 5 августа, общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 1 052 человека.

Напомним, что вчера, 4 августа в стране было выявлено 984 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь резко возросло на 68 человек.

Умерли за отчетные сутки 25 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 049 человек).

О новых жертвах Covid-19 сообщает очередной релиз пресс-службы Минздрава Украины размещенный в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 542 человека (с начала эпидемии - 2 188 815 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 81 ребенок и 37 медицинских работников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (75 человек), Запорожской области (62), Харьковской области (59), и Винницкой области (57 человек).

В Киеве врачи-вирусологи выявили 187 новых случаев заражения. И рост идет вот уже третий день подряд, что не может не вызывать вполне объяснимого беспокойства как у властей, так и в среде медиков.

Ранее "Страна" сообщала, что опасный вирус не собирается снижать темпов распространения. Вчера, 4 августа был взят очередной печальный рубеж. По данным университета Хопкинса, который мониторит ситуацию на планете, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии перевалило за 200 миллионов человек.

Также мы рассказывали, что украинские медики обнародовали информацию о некоторых уникальных симптомах, которые возникают в случае заражения человека коронавирусом штамма "Дельта".

Кстати, знаменитая голливудская кинодива Дженнифер Энистон отказалась общаться с теми своими друзьями и знакомыми, которые не верят в эффект вакцинации против COVID-19.

Звезда культового сериала "Друзья" считает, что люди, которые выступают против прививок, оказывают медвежью услугу общественности. Она привела собственный пример, заявив, что потеряла от коронавируса нескольких близких ей людей. Это доставило актрисе реальную боль.

По мнению Энистон, противодействие кампании вакцинации, от кого бы оно не исходило, можно прямо назвать позорным явлением.

С этим можно согласиться, учитывая тот факт, что на Земле, по данным университета Хопкинска (отслеживает ситуацию на планете в режиме онлайн с начала пандемии - Ред.), общее число заражений превысило планку в 200 миллионов человек.

На первом месте по числу заразившихся находятся США, на втором - Индия, и на третьем - Бразилия.