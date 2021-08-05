Скандал вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которая в конце-концов получила таки убежище в Польше, вскоре может выйти на новый уровень. Так, официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация не собирается спускать это дело на тормозах и уже ведет активный свидетелей по делу белорусской спортсменки.

Об этом передает агентство ТАСС.

"Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера, 4 августа. Сейчас решается, кто в коечном итоге должен быть обязательно опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается...", - рассказал журналистам Марк Адамс.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Вывозят без моего согласия" выясняла, что же на самом деле произошло с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Играх в Токио.

Также мы рассказывали, как именно белорусская оппозиция отреагировала на скандальную историю со спортсменкой на Олимпиаде-2020.

Примечательно, что после того, как история с Кристиной Тимановской попала в фокус мировых СМИ Беларусь покинул еще один известный спортсмен.