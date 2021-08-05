Очередной стартовый день Олимпийских игр в Токио принес Украине еще одну награду. Сегодня, 5 августа, 24-летняя Людмила Лузан финишировала третьей на дистанции в 200 метров на каноэ-одиночке.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации каноэ Украины в сети Facebook.

После бронзового финиша наша спортсменка не скрывала эмоций и рассказала о том, что очень долго шла к этому успеху.

Людмила Лузан призналась, что не может поверить в то, что стала призеркой Олимпийских игр в Токио. А свою медаль она посвятила маме, которая очень верила в дочку и всячески ее поддерживала.

Добавим, что Людмила Лузан может завоевать еще одну награду Игр-2020. Она выйдет на старт дистанции 500 метров на каноэ-двойке. По словам самой же бронзовой призерши это ее коронная дистанция. Так что будем болеть за спортсменку.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что первое золото Олимпиады-2020 Украине принес борец и народный депутат Жан Беленюк.

Также мы рассказывали, что Оргкомитет Игр принес официальные извинения синхронисткам Украины Марте Фединой и Анастасии Савчук за то, что назвал их россиянками на церемонии награждения.