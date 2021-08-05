До финиша Олимпиады-2020 остается всего три дня, но кажется скандальные казусы будут длиться вплоть до ее завершения 8 августа. Так, к примеру, вчера, 4 августа, бронзовый дуэт украинских синхронисток (Марту Федину и Анастасию Савчук - Ред.) на церемонии награждения объявили спортсменками из России.

Правда оплошность была быстро исправлена, а сегодня, 5 августа, Оргкомитет Игр принес официальные извинения национальной сборной Украины.

Об этом передает агентство ТАСС.

Официальный представитель Оргкомитета Игр-2020 Маса Такая принес извинения сборной Украине и объяснил казус тем, что во время церемонии награждения произошла "досадная операционная ошибка".



Добавим лишь, что золотые медали в синхронном плавании завоевал дуэт из России (Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко - Ред.), а на вторую ступеньку пъедестала почета поднялись китайские спортсменки (Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь - Ред.).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что телеканал Южной Кореи попал в скандал после трансляции церемонии открытия Олимпиады.

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