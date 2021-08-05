На Ближнем Востоке сохраняется напряженная обстановка. Сегодня, 5 августа, ранним утром, военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по целям на юге Ливана.

Об этом передает газета The Jerusalem Post.

Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ВВС атаковали те районы, из которых вчера совершались ракетные обстрелы еврейского государства.

Таких атак с территории Ливана было осуществлено не менее трех, правда одна закончилась фиаско для самих же террористов. Одна их ракета упала при взлете на территории самого Ливана. А две ракеты упали в окрестностях города Кирьят-Шмона, жителям которого пришлось прятаться в бомбоубежищах.

"Атаки армии обороны Израиля будут продолжаться и даже усиливаться перед лицом террористических угроз против мирных граждан Израиля", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ после ракетных обстрелов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ведет активную закулисную политику на Ближнем Востоке. Белый дом призывает Израиль "притормозить" свои атаки на сектор Газа. Однако эти призывы остаются практически безответными.