С 5 августа вступили в силу новые ограничения для въезжающих в Украину. Они связаны с необходимостью сдерживать распространение опасного штамма коронавируса "дельта".

Ограничения перечислены в изменениях к постановлению Кабмина "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Согласно изменениям, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года граждане Украины могут вернутся домой беспрепятственно. Также украинцы могут беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19.

Иностранцы при пересечении границы обязаны иметь страховой полис, документ о полном курсе вакцинации или негативный результат теста, сделанного за 72 часа до въезда.

При отсутствии полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украины при пересечении границы следует установить приложение "Вдома", которое начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат ПЦР или экпресс-тест на территории Украины. В случае положительного результата человек отправляется на самоизоляцию или лечение.

Для прибывших из РФ и Индии, а также тех, кто находился на их территории в течение семи дней за последние две недели, возможности досрочно прекратить самоизоляцию нет: они обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Если въезжающий откажется от активации приложения "Вдома", ему откажут в пересечении границы.

Кроме этого, самоизоляция предусмотрена и для прибывающих из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Она не коснется лиц младше 18 лет, работников представительств официальных международных миссий, аккредитованных в Украине организаций, а также участников внешнего независимого оценивания.

Обязательная самоизоляция не предусмотрена также для намеревающихся поступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к поступлению в государственные вузы, соискателей образования и одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей таких людей.

Въезд на подконтрольную территорию Украины без самоизоляции также разрешен:

гражданам Украины, готовым привиться от COVID-19 на подконтрольной территории, при предъявлении приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором;

имеющим документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

гражданам Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее "Страна" предупреждала, что в Украине изменятся правила въезда с 5 августа.

Мы также перечисляли основные изменения порядка въезда.