Власти США заявили, что выступают против призыва ВОЗ о введении временного моратория на вакцинацию от коронавируса COVID-19 третьей дозой компонента. Такая мера могла бы сэкономить вакцины для бедных государств.

Об этом сообщила в среду, 4 августа, на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки.

"Мы определенно ощущаем, что это (временный мораторий - Ред.) неверный выбор, и что мы можем сделать и то, и другое", - сказала Псаки, имея ввиду возможность предоставить жителям США третью дозу вакцины и отправку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире, и призвала остальных следовать примеру американцев.

"В этой стране у нас достаточно запасов, чтобы удостовериться, что у каждого американца есть доступ к вакцинам", - отметила Псаки.

Как сообщала Страна", ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено туда, где многие люди еще не получили ни одного укола.

Напомним, что крайне заразный штамм "дельта" вызвал четвертую волну коронавируса на севере Африки и Ближнем Востоке.

В Украине дельта-штамм также уже обнаружен у людей, которые приехали из России.