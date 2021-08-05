Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал "Стране", как прошло судебное заседание по избранию меры пресечения для экс-судьи, после которого его отправили под домашний арест.

Слушание дела в ВАКС 4 августа продлилось с двух часов дня почти почти до 12 ночи - то есть около 10 часов.

По словам Ростислава Кравца, на заседании речь шла преимущественно о событиях 2016 года, когда НАБУ задержало Чауса на получении взятки. Именно вокруг этого эпизода и строилась линия обвинения со стороны НАБУ.

Впрочем, как утверждает Кравец, судя по озвученным в суде материалам дела, в данном случае можно говорить не о получении взятки Чаусом, а скорее о провоцировании взятки.

"Заседание прошло, и я не сильно доволен его итогами, хотя суд и не удовлетворил ходатайство САП по поводу меры пресечения в виде содержания под стражей, а отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. Я хотел добиться признания подозрений необоснованными. Исходя из поданных материалов, нет доказательств получения Чаусом взятки - зато вполне можно говорить о провокации взятки действующим сотрудником НАБУ", - сказал "Стране" Кравец.

Он уточнил, что САП еще в 2016 году требовала для экс-судьи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более чем 3 млн грн.

Кравец также рассказал, о чем шла речь на судебном заседании. По его словам, темы двух похищений Чауса (из Украины в 2016 году и из Молдовы в 2021-м) практически не касались.

"Мы заявили отвод судье, его сначала долго рассматривали, нам отказали. А дальше спорили, выступали. Прокурор настаивал на аресте, мы были против. Вопросов похищения Чауса касались лишь частично. Мы упоминали эти факты, доказывая ненужность ареста. Ведь когда Чауса выкрали из Молдовы и незаконно удерживали на территории Украины, Чаус не скрывался: он смог убежать от похитителей и сам обратился в правоохранительные органы Украины. Сам Чаус рассказал о похищении только в общих чертах", - отметил Кравец.

По его мнению, НАБУ, вероятнее всего, подаст апелляцию на решение ВАКС и продолжит добиваться содержания под стражей для Чауса. Тем временем уже с завтрашнего дня начнутся допросы. Где и как они будут проходить, пока неизвестно.

Мера пресечения в виде домашнего ареста для Чауса останется в силе до 18 августа.

"Отбывать домашний арест Чаус будет под охраной СБУ. Ситуация неоднозначная даже для самой СБУ. Где его будут содержать, не знаю", - резюмировал Кравец.

"Страна" вела подробную хронику заседания ВАКС по делу Чауса.

Мы также сообщали, что НАБУ зарегистрировало два уголовных дела против СБУ в связи с превышением полномочий при действиях с экс-судьей.