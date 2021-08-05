В течение следующих 10 дней должны быть отменены рейсы из Ирака в Минск. Именно на самолетах на белорусскую территорию могли прибывать мигранты, откуда впоследствии могли перебираться в Литву.

Об этом в интервью изданию Baltic News Service заявил посол ЕС в Ираке Мартин Хут.

"Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Насколько мы понимаем, компания "Иракские авиалинии" проинформировала об этом все туристические агентства страны", - заявил он.

Таким образом вместо продолжения попыток свержения режима Лукашенко в Литве бы занимались разрешением миграционного кризиса.

Правительство Ирака уже сформировало комитет для расследования незаконного ввоза мигрантов в Литву через Беларусь.

Как сообщала "Страна", ранее в ООН потребовали, чтобы Литва соблюдала международные обязательства о праве на убежище.

Ранее на границе Беларуси и Литвы умер гражданин Ирака. Избитого иракца нашли жители Бенякони. Они сообщили о нем пограничникам. Те пытались оказать пострадавшему первую помощь, однако мужчина скончался у них на руках.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что литовские пограничники со стрельбой прогоняют нелегалов в Беларусь.