Что показал теракт в Кабмине

Несмотря на мертвый политический сезон, главной новостью вчерашнего дня стал политический теракт: впервые в истории страны вооруженный террорист пытался захватить Кабмин. Правда, сдался он очень легко, из чего стало ясно, что речь шла не о подготовленной диверсии, а о спонтанном решении.

А потом из самого факта, что террористом оказался бывший атошник-айдаровец, и из его объяснений стала ясна и причина этого спонтанного решения: бывший военнослужащий добровольческого батальона был недоволен тем, что государство уделяет ему и его экс-сослуживцам недостаточно внимания.

Впрочем, это никак не оправдывает теракт. Тем более, что граната в реальности была боевая, а потому могли погибнуть люди.

Пале случившегося вновь многие заговорили о необходимости психологической реабилитации для ветеранов АТО, о том, что государство не уделяет им должного внимания и т.д.

Но в реальности есть еще один момент, который продолжает провоцировать подобные инциденты - это попустительство в отношении "атошников", которое зачастую допускают власти и украинское правосудие. Во многих случаях статус участника АТО воспринимается как индульгенция для совершения любых противозаконных действий.

И пока такая практика сохраняется, подобные случаи будут повторяться.

Карта СНБО отыграна: президент теряет поддержку

Киевский международный институт социологии вчера опубликовал данные соцопроса по политическим пристрастиям украинцев. Данные оказались для власти весьма неприятными.

Так, поддержка президента за последний месяц снизилась на 5% – с 34 до 29%, а его партия "Слуга народа" лишь на 2% опережает "Оппозиционную платформу – За жизнь". После весеннего всплеска эти данные означают однозначный спад.

Можно констатировать, что эффект решительных (и незаконных) мер, принимаемых через СНБО, оказался краткосрочным и сошел на нет. Эта кампания оказалась электорально действенной в течение четырех-пяти месяцев; на данный момент она уже изжила себя.

Власть вернулась к состоянию января, когда она стояла перед выбором: то ли заняться выполнением предвыборных обещаний, то ли свернуть на путь имитации бурной деятельности с помощью политтехнологических ходов. Выбран был второй вариант, который, как любая политтехнология, является лишь тактическим ходом.

В результате Владимир Зеленский пропетлял пять месяцев из своего пятилетнего срока, а страна эти пять месяцев потеряла – поскольку ни одна из ключевых проблем не только не решилась, но даже и не решалась.

На осень Банковой нужен новый план. Для Украины, конечно, было бы лучше, если бы это оказался план восстановления мира и экономики. Но, скорее всего, все опять сведется к политтехнологиям. Правда, пока не ясно – каким.

Хотя в нынешней ситуации самой главной "технологией" власти должна стать заморозка коммунальных тарифов. Иначе никакие заседания СНБО не помогут.

Зачистка в МВД: Банковая убирает аваковские кадры

Где у Зеленского не имитация, а реальная деятельность – так это в кадровых вопросах. Вчера Кабмин принял решение об увольнении зама министра внутренних дел Антона Геращенко, который был правой рукой Арсена Авакова в министерстве. Параллельно прошли слухи об увольнении ряда руководителей областных управлений.

Кроме того, началась атака на аваковскую креатуру в местной власти – председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна.

Если в момент отставки главы МВД еще были сомнения насчет того, какой вариант ухода Авакова мы наблюдаем – жесткий или мягкий, – то теперь они отпали: очевидно, что Зеленский пытается полностью устранить политическое влияние бывшего "не первого, но и не второго".

Поскольку все это происходит параллельно с глобальной зачисткой в военной верхушке, становится ясно, что основная цель президента – установить полный контроль над силовыми структурами. Желание вполне логичное, вопрос только в том – для чего.

Такой контроль может помочь устранить влияние ультраправых радикалов на политику страны и открыть путь к выполнению Минских соглашений. Это если бы Зеленский вдруг оказался ответственным политиком и решился бы на кардинальные шаги по выходу из семилетнего кризиса.

Но более вероятно, что президент просто пытается застраховать себя от потенциальных угроз его власти. С точки зрения самой власти это верно, но для страны это все-таки вопрос второстепенный.

Энергетическая стратегия: отказ от дешевого в пользу дорогого

Кабмин вчера к полудню уже отошел от попытки захвата и провел свое очередное заседание. Приняв на нем, среди прочего, новую энергетическую стратегию.

Как и большинство программных документов, принятых двумя последними правительствами, этот конкретикой не отличается. Но все же есть два пункта, которые выглядят очевидными стратегическими приоритетами. И оба ничего хорошего населению не сулят.

Первый – это выход из единой энергетической системы с Россией и Белоруссией и вхождение в аналогичную систему Евросоюза. Если охарактеризовать эти планы вкратце, то мы хотим отрезать себя от сети с дешевым электричеством (которое закупается в периоды кризисов на внутреннем рынке) и присоединиться к сети с дорогим электричеством. Что хорошо для экспортеров электроэнергии, но плохо для тех, кто потребляет ее внутри страны.

Второй – это постепенный отказ от угля как сырья для производителей электроэнергии и переход на зеленую энергию. Вкратце это означает то же самое: отказ от дешевого электричества в пользу дорогого.

Если эта программа реализуется, то, естественно, тарифы в Украине вырастут до уровня европейских, а то и выше. Уязвимым слоям населения правительство обещает помощь. А остальным придется платить по полной.

Но это, конечно, если программа реализуется. А у нас процент реализации правительственных программ, к счастью, близок к нулю.

Первое золото Олимпиады

Вчера украинский борец и, по совместительству, народный депутат Жан Беленюк завоевал для Украины первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Эта награда пришлась как нельзя кстати для страны, которая с грустью наблюдала сплозание нашей команды в конец шестого десятка командного зачета (в котором даже 10 бронзовых медалей ценятся меньше одной золотой). Благодаря Беленюку Украина перескочила сразу 24 ступени и оказалась на 37-й строчке.

Для страны, которая четверть века назад на своей первой Олимпиаде была девятой, и 37-е место сложно назвать достижением. Однако о 1990-х, когда еще полноценно работали спортивные школы советских времен, стоит уже забыть. Если же сравнивать с Олимпиадой 2016 года, то наши олимпийцы выступают не хуже – а значит, хотя бы дальнейшего регресса нет.

Правда, и прогресса ожидать уже не приходится. После того как Кабмин Яценюка снял с госфинансирования все спортивные школы и этим убил большинство из них, большинство видов спорта в Украине обречены. Можно сколько угодно выделять на подготовку сборных команд, но без массового спорта успехов они достигать не будут.