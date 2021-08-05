Террорист сдался довольно быстро. Фото: 24 канал
Террорист сдался довольно быстро. Фото: 24 канал

Что показал теракт в Кабмине

Несмотря на мертвый политический сезон, главной новостью вчерашнего дня стал политический теракт: впервые в истории страны вооруженный террорист пытался захватить Кабмин. Правда, сдался он очень легко, из чего стало ясно, что речь шла не о подготовленной диверсии, а о спонтанном решении.

А потом из самого факта, что террористом оказался бывший атошник-айдаровец, и из его объяснений стала ясна и причина этого спонтанного решения: бывший военнослужащий добровольческого батальона был недоволен тем, что государство уделяет ему и его экс-сослуживцам недостаточно внимания.

Впрочем, это никак не оправдывает теракт. Тем более, что граната в реальности была боевая, а потому могли погибнуть люди.

Пале случившегося вновь многие заговорили о необходимости психологической реабилитации для ветеранов АТО, о том, что государство не уделяет им должного внимания и т.д.

Но в реальности есть еще один момент, который продолжает провоцировать подобные инциденты - это попустительство в отношении "атошников", которое зачастую допускают власти и украинское правосудие. Во многих случаях статус участника АТО воспринимается как индульгенция для совершения любых противозаконных действий.

И пока такая практика сохраняется, подобные случаи будут повторяться.

Карта СНБО отыграна: президент теряет поддержку

Рейтинг Зеленского падает

Киевский международный институт социологии вчера опубликовал данные соцопроса по политическим пристрастиям украинцев. Данные оказались для власти весьма неприятными.

Так, поддержка президента за последний месяц снизилась на 5% – с 34 до 29%, а его партия "Слуга народа" лишь на 2% опережает "Оппозиционную платформу – За жизнь". После весеннего всплеска эти данные означают однозначный спад.

Можно констатировать, что эффект решительных (и незаконных) мер, принимаемых через СНБО, оказался краткосрочным и сошел на нет. Эта кампания оказалась электорально действенной в течение четырех-пяти месяцев; на данный момент она уже изжила себя.

Власть вернулась к состоянию января, когда она стояла перед выбором: то ли заняться выполнением предвыборных обещаний, то ли свернуть на путь имитации бурной деятельности с помощью политтехнологических ходов. Выбран был второй вариант, который, как любая политтехнология, является лишь тактическим ходом.

В результате Владимир Зеленский пропетлял пять месяцев из своего пятилетнего срока, а страна эти пять месяцев потеряла – поскольку ни одна из ключевых проблем не только не решилась, но даже и не решалась.

На осень Банковой нужен новый план. Для Украины, конечно, было бы лучше, если бы это оказался план восстановления мира и экономики. Но, скорее всего, все опять сведется к политтехнологиям. Правда, пока не ясно – каким.

Хотя в нынешней ситуации самой главной "технологией" власти должна стать заморозка коммунальных тарифов. Иначе никакие заседания СНБО не помогут.

Зачистка в МВД: Банковая убирает аваковские кадры

Геращенко уволили из МВД

Где у Зеленского не имитация, а реальная деятельность – так это в кадровых вопросах. Вчера Кабмин принял решение об увольнении зама министра внутренних дел Антона Геращенко, который был правой рукой Арсена Авакова в министерстве. Параллельно прошли слухи об увольнении ряда руководителей областных управлений.

Кроме того, началась атака на аваковскую креатуру в местной власти – председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна.

Если в момент отставки главы МВД еще были сомнения насчет того, какой вариант ухода Авакова мы наблюдаем – жесткий или мягкий, – то теперь они отпали: очевидно, что Зеленский пытается полностью устранить политическое влияние бывшего "не первого, но и не второго".

Поскольку все это происходит параллельно с глобальной зачисткой в военной верхушке, становится ясно, что основная цель президента – установить полный контроль над силовыми структурами. Желание вполне логичное, вопрос только в том – для чего.

Такой контроль может помочь устранить влияние ультраправых радикалов на политику страны и открыть путь к выполнению Минских соглашений. Это если бы Зеленский вдруг оказался ответственным политиком и решился бы на кардинальные шаги по выходу из семилетнего кризиса.

Но более вероятно, что президент просто пытается застраховать себя от потенциальных угроз его власти. С точки зрения самой власти это верно, но для страны это все-таки вопрос второстепенный.

Энергетическая стратегия: отказ от дешевого в пользу дорогого

Кабмин отказался от дешевого электричества

Кабмин вчера к полудню уже отошел от попытки захвата и провел свое очередное заседание. Приняв на нем, среди прочего, новую энергетическую стратегию.

Как и большинство программных документов, принятых двумя последними правительствами, этот конкретикой не отличается. Но все же есть два пункта, которые выглядят очевидными стратегическими приоритетами. И оба ничего хорошего населению не сулят.

Первый – это выход из единой энергетической системы с Россией и Белоруссией и вхождение в аналогичную систему Евросоюза. Если охарактеризовать эти планы вкратце, то мы хотим отрезать себя от сети с дешевым электричеством (которое закупается в периоды кризисов на внутреннем рынке) и присоединиться к сети с дорогим электричеством. Что хорошо для экспортеров электроэнергии, но плохо для тех, кто потребляет ее внутри страны.

Второй – это постепенный отказ от угля как сырья для производителей электроэнергии и переход на зеленую энергию. Вкратце это означает то же самое: отказ от дешевого электричества в пользу дорогого.

Если эта программа реализуется, то, естественно, тарифы в Украине вырастут до уровня европейских, а то и выше. Уязвимым слоям населения правительство обещает помощь. А остальным придется платить по полной.

Но это, конечно, если программа реализуется. А у нас процент реализации правительственных программ, к счастью, близок к нулю.

Первое золото Олимпиады

Беленюк выиграл первое украинское золото

Вчера украинский борец и, по совместительству, народный депутат Жан Беленюк завоевал для Украины первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Эта награда пришлась как нельзя кстати для страны, которая с грустью наблюдала сплозание нашей команды в конец шестого десятка командного зачета (в котором даже 10 бронзовых медалей ценятся меньше одной золотой). Благодаря Беленюку Украина перескочила сразу 24 ступени и оказалась на 37-й строчке.

Для страны, которая четверть века назад на своей первой Олимпиаде была девятой, и 37-е место сложно назвать достижением. Однако о 1990-х, когда еще полноценно работали спортивные школы советских времен, стоит уже забыть. Если же сравнивать с Олимпиадой 2016 года, то наши олимпийцы выступают не хуже – а значит, хотя бы дальнейшего регресса нет.

Правда, и прогресса ожидать уже не приходится. После того как Кабмин Яценюка снял с госфинансирования все спортивные школы и этим убил большинство из них, большинство видов спорта в Украине обречены. Можно сколько угодно выделять на подготовку сборных команд, но без массового спорта успехов они достигать не будут.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.