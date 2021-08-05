После многолетней службы в британском Королевском флоте, включавшей поиск мин в Персидском заливе, 4 августа были списаны военные корабли "Рамси" ("Ramsey") и "Блит" ("Blyth"). Противоминные суда передадут Украине.

Об этом сообщает пресс-служба британского флота.

Церемония списания с оркестром Королевской морской пехоты Плимута прошла в шотландском городе Росайте.

Оба судна противоминной защиты класса Sandown защищали интересы Британии на море довольно долго: 21 год "Рамси" (прошел 175 000 миль по морям) и 20 лет - "Блит" (прошел 185 000 миль). Они участвовали в операциях на Ближнем Востоке, и несли службу в рамках кампаний НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря. Два корабля были первыми, отправленными в Бахрейн, когда власти Британии решили, что в Персидском заливе требуется постоянное присутствие противоминных судов (которое сохраняется и по сей день).

"Рамси" в последний раз покинул порт приписки в Фаслейне в августе 2020 года, отплыв в Росайт, где его подготовили к официальному выводу из эксплуатации. "Блит" ушел из порта приписки Гарелох месяц назад.

Корабли по программе Project Wilton заменят автономными беспилотными лодками и системами охоты на мины.

Тем временем "Блит" и "Рамси" отправятся в Черное море: там их передадут ВМС Украины.

Зимой "Страна" сообщала, что США передали украинскому военному флоту 84 надувных лодки.

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