"Страна" публикует новый материал из цикла "Украина. 30 лет страны".

Сегодня мы подошли к переломному 2004 году — когда произошла "Оранжевая революция", после которой к власти пришел Виктор Ющенко.

При этом первоначально ЦИК признал победителем выборов его соперника Виктора Януковича. Но сторонники Ющенко организовали Майдан и под давлением улицы Верховный суд Украины назначил третий тут выборов (не предусмотренный никакими законами). Этот процесс активно поддерживал и Запад.

В тоже время, начал бунтовать юго-восток, голосовавший, в основном, за Януковича (и это движение поддержала Россия). Страна оказалась на грани раскола. Но в тот год противостоящие группы украинской элиты смогли прийти к компромиссу и не довели дело до развала государства.

Суть компромисса заключалась в том, что Ющенко становится президентом, но через год его полномочия урезаются - вступает в силу так называемая "политреформа" (изменения в Конституцию).

Именно этот компромисс тогда и позволил удержать ситуацию от сползания в войну.

Но, как оказалось впоследствии, это была временная передышка. После выборов страна осталась расколота. И политики, вместо того, чтоб попытаться ее сшить, наоборот начали зарабатывать очки на все большем ее разделении, активно пользуясь поддержкой внешних сил.

Уроки 2004 года не были усвоены. И в 2014 году события повторились, но в еще большем масштабе. Тогда победивший Майдан о компромиссах уже не думал. По итогу страна получила войну и потеряла территории.

"Страна" анализирует, что значил для украинцев 2004 год. Предыдущие материалы проекта - здесь.

Предпосылки Майдана

То, что Запад был настроен дать "решительный бой" на президентских выборах 2004 года и любым способом будет работать на победу Виктора Ющенко было понятно еще с 2002 года.

Тем более, был уже успешный опыт двух свержений президентов через уличные протесты (в Сербии в 2000 году и в Грузии в 2003 году). А потому все указывало на то, что эту же схему постараются повторить и в Украине.

Украинские власти и Россия также это понимали. Но ряд факторов изначально сделало их положение неблагоприятным.

1. Провал политической реформы.

Еще в 2003 году Леонид Кучма обозначил свою главную стратегию по этим выборам — резкое уменьшение власти президента. И после этого пусть побеждает кто угодно — хоть Виктор Ющенко, который уже тогда лидировал в рейтингах.

Ющенко, кстати, именно поэтому политреформу всячески критиковал. Вторили этой критике и на Западе. А поддерживали идею "обрезания" полномочий коммунисты Петра Симоненко и социалисты Александра Мороза.

Для доведения до конца политреформы нужно было менять Конституцию. Первое чтение поправки прошли еще в конце 2003 года. Второе прошло 8 апреля 2004 года, но не хватило буквально 6 голосов до трехсот (даже среди прокучмовских сил тогда уже многие ставили на Ющенко и скрыто политреформу саботировали). Стратегия президента, таким образом, провалилась.

При этом было потеряно время, которое бы власть могла использовать для раскрутки собственного кандидата в противовес Ющенко. А до выборов осталось чуть более полугода.

2. Янукович и его судимости

После провала политреформы Банковая была вынуждена срочно определяться со своим кандидатом в президенты.

Изначально рассматривалось несколько кандидатур. Среди которых Сергей Тигипко (тогда - глава Нацбанка), министр транспорта Георгий Кирпа (продемонстрировавший высокую эффективность по инфраструктурным проектам) и премьер-министр Виктор Янукович.

Но ни один из них Кучме особо не внушал доверия. Согласно легенде кандидатуру Тигипко Леонид Данилович зарубил со словами "за молдаванина народ не проголосует". Кирпа казался слишком своенравным. У Януковича за спиной были две судимости.

Поэтому, собственно, и делалась такая ставка на изменения в Конституцию.

Но после провала голосования нужно было делать выбор.

И он пал на Януковича. Во-первых, к тому времени из всех потенциальных кандидатов от власти у него был самый высокий рейтинг (хотя и гораздо меньше, чем у Ющенко). Во-вторых, на Банковой были опасения, что если сделают ставку на кого-то другого, то донецкая группа может поддержать Ющенко (слухи об этом к тому времени ходили очень упорные).

Поэтому, по итогу, Янукович с апреля стал раскручиваться как кандидат от власти (хотя далеко не все во власти его поддерживали).

У Ющенко это восприняли как подарок судьбы.

Потому что именно Януковича было удобнее всего демонизировать не просто как представителя власти, а как человека, при котором будет "еще хуже, чем при Кучме".

Главный фактор - судимости Януковича. Хоть они и были в далеком детстве и юношестве Виктора Федоровича, но это никого особо не интересовало. Именно на судимостях и сделала основной упор пропаганда Ющенко. Януковича представили как "бандита" и "зека". А заодно бандитами рисовали и его сторонников, а также, со временем, и все населения Донбасса. Целый регион демонизировался ради предвыборной технологии. Уже тогда закладывалась концепция, что "украинский народ" - это только те, кто голосует за Ющенко. А те, кто за Януковича - это какие-то "неправильные" украинцы. Собственно, именно эта концепция сыграла затем роковую роль в расколе Украины и привела к события 2014 года.

Впрочем, стоит сказать, что технологи Януковича также приняли эту подачу. Появились ролики о делении страны на три сорта.

Тема раскола и ненависти к "не таким" согражданам с тех пор на долгие годы станет основной политтехнологией в Украине.

Путь к Майдану

С учетом всего вышеперечисленного Ющенко очень энергично начал свою предвыборную кампанию. Предварительно он договорился с Юлией Тимошенко, что она не выдвигает свою кандидатуру, а поддерживает его (как потом выяснилось, он пообещал ей за это пост премьер-министра о чем наверняка потом много раз жалел).

Работало на Ющенко и вступление в ЕС в том же году стран Восточной Европы, включая бывшие советские республики Прибалтики. Многие в Украине тогда восприняли это как сигнал того, что и наша страна может вскоре вступить в Евросоюз. Надо только поменять "неправильную власть" на "правильную".

И весной-летом 2014 года казалось, что у Януковича нет никаких шансов на победу.

Но у Ющенко явно недооценили своего соперника и ближе к осени ситуация начала быстро меняться.

У Януковича, как у кандидата в президенты, действительно было немало минусов. Помимо упомянутых выше судимостей (о которых уже говорила тогда вся страна) у него была довольно тяжеловесная манера общения. Сказывался недостаток опыта публичных политических выступлений. На фоне презентабельного Ющенко Янукович выглядел каким-то неуклюжим чиновником. Кроме того, он часто попадал в разные нелепые ситуации. Вроде падения после того, как в него метнули яйцом в Ивано-Франковске.

Но при этом у него был важный актив - результат работы правительства. В 2004 году Украина поставила исторический для себя рекорд роста ВВП — 12,1%. Он остается не побитым и сегодня.

Понятно, что далеко не все проценты этого роста — заслуга правительства. Свою роль сыграл и рост спроса на продукцию украинского экспорта: сталь и минеральные удобрения. При очень низкой цене на газ. А также расширения экспорта в Россию.

Но при этом и Кабмин, в котором большую роль играл опытный первый вице-премьер Николай Азаров, также делал немало правильных шагов. Например, резко снизил подоходный налог до 13%, что дало стимул к денетизации зарплат.

Начался рост пенсий, зарплат бюджетников и соцвыплат.

В сентябре минимальную пенсию привязали к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и она резко выросла до почти 290 гривен (50 долларов по тогдашнему курсу).

Все это постепенно начало переламывать тенденцию и разрыв между Януковичем и Ющенко сокращался.

Но главным фактором роста рейтинга промера стала мобилизация вокруг него антинационалистического избирателя. Всех тех, кому не нравился Ющенко. Последний, кстати, во время своей предвыборной кампании подчеркнуто избегал любых выпадов против России и русскоязычного населения. Но в его группе поддержки и окружении было очень немало откровенных националистов.

Добавляло голосов Януковичу и оскорбления со стороны команды Ющенко в адрес жителей Донбасса. Постепенно избиратели мобилизовывались по принципу "свой против чужого".

Сам Янукович как раз в сентябре сделал ряд идеологических заявлений - выступил за русский язык как второй государственный и за двойное гражданство. Также его активно поддерживала Россия. С ним встречался Путин.

И уже в сентябре рейтинг Ющенко и Януковича практически сравнялся.

Но в этом же месяце произошло еще одно событие, которое серьезно повлияло на ход выборов.

Отравление Ющенко

В начале сентября Виктор Ющенко почувствовал себя очень плохо. У него появились шрамы на лице, и он уехал срочно лечиться в австрийскую клинику "Рудольфинерхаус".

А спустя несколько дней глава его предвыборного штаба Александр Зинченко в Раде заявил, что лидера "Нашей Украины" отравили. По его словам, здоровье кандидата в презденты ухудшилось после того, как 5 сентября он поужинал в гостях у первого замглавы СБУ Владимира Сацюка.

Там присутствовали глава СБУ Игорь Смешко и бизнесмен Давид Жвания.

Накануне Ющенко ужинал и в других местах, так что теоретически мог отравиться и там. Однако все, принимавшие с ним пищу, свою роль в этом отрицали.

А Жвания совсем недавно рассказал, что отравление организовали американцы, когда Виктор Андреевич едил в Австрию. Им это якобы нужно было, чтобы создать Ющенко облик "сакральной жертвы".

"Ющенко имел наследственные болезни. Не буду говорить, кто из его родственников имел проблемы с поджелудочной и такие же следы на лице. Сценарий был прописан заранее. Вывезти кандидата из страны, посадить ему поджелудочную, раздуть скандал с отравлением и подальше убрать Россию. А лучше всего - списать это все на работу России. После чего внести нового президента на трон и убрать неугодного Кучму", - заявил в июне этого года Жвания.

Виктор Ющенко 18 сентября вернулся в Украину и на митинге заявил о своем отравлении. И обвинил в нем "преступную власть".

Власть от обвинений открещивалась и рассказывала, что Виктор Андреевич был и без отравления нездоровым (проблемы с поджелудочной) или вообще мог сам себя отравить, чтобы выиграть выборы.

Отметим, что первое время вообще никаких доказательств отравления не было представлено. И лишь в декабре — как раз накануне "третьего" тура выборов - эксперты из Амстердама, изучавшие кровь больного, сделали вывод, что кандидата в президенты отравили диоксином.

Впрочем, ряд специалистов этот вывод оспаривали, но в атмосфере эйфории их голоса не были слышны.

Также это сильно радикализовало ситуацию в стране. Оппозиция, заявляя об отравлении властью своего лидера, тем самым как бы развязывала себе руки для таких же жестких действий в ответ.

Забегая вперед скажем, что юридического продолжения история не получила. Хотя диоксин держится в органах и тканях очень долго, Виктор Ющенко ни тогда, ни потом так и не сдал анализы для украинского следствия.

Выборы в три тура и Майдан

Впрочем, даже отравление Ющенко не смогло кардинально переломить ситуацию в его пользу.

И первый тур выборов, который состоялся 31 октября, закончился фактически "в ничью". Ющенко получил 39,9% голосов, а Янукович 39,26%.

Три недели до второго тура выборов были очень нервными. Власть провернула операцию с так называемыми "открепными талонами", по которым можно было голосовать не по месту прописки (оппозиция заявляла, что таким образом осуществлялись масштабные фальсификации). А сторонники Ющенко уже вовсю готовились к уличным выступлениям, если их кандидат на выборах будет признан проигравшим.

Выборы прошли 21 ноября и уже к утру 22 ноября стало понятно, что по подсчетам ЦИК победителем станет Янукович.

Так и произошло. По официальным данным Янукович набрал 49,42% против 46,49% у Ющенко.

Сторонники заявили о массовых фальсификациях и вышли на главную площадь страны.

Так началась "Оранжевая революция". Люди заполнили весь Майдан. Это была огромная акция, которая имела совсем иной размах, нежели "Украина без Кучмы". И организоваться стихийно она, конечно, не могла. Безотносительно того, что многие люди вышли на Майдан совершенно искренне, действительно считая, что у них украли выбор и президентом на самом деле избрали Ющенко.

Серьезно массовости добавил западно-украинский "десант" в Киев, который подтянулся на второй-третий день.

Да и в целом "оранжевые" сумели убедить многих украинцев, что Янукович — это еще хуже, чем Кучма, а Ющенко — шанс на новую жизнь. Но "власть его хотела отравить, а потом украла победу".

Именно этот фактор породил атмосферу эмоционального подъема, который придал всему движению дополнителные силы.

На сцене Майдана, кроме Ющенко, в первый день протестов появились другие представители украинского политического бомонда, которые вовремя почувствовали направление политического ветра. Протесты поддержали, к примеру, глава Соцпартии Александр Мороз и бывший премьер у Кучмы Анатолий Кинах.

Кроме того, в поддержку акций протеста выступили облсовета западной и центральной Украины, а также власти Киева. Майдан становился важным фактором силы. Фактически с первых дней он контролировал улицы в центре столицы, взяв в блокаду ключевые госучреждения.

Открыто и мощно поддерживал Майдан и Запад.

Но был еще один важный момент - позиция Леонида Кучмы. Он по-прежнему оставался президентом. И именно ему подчинялись силовые структуры. Поэтому только он мог дать команду разогнать Майдан, обеспечив, тем самым, переход власти к Януковичу.

Но Кучма того делать не стал. Наоборот, увидев масштаб протестов он начал свою игру. Смысл которой был в том, чтобы отменить результат второго тура и провести новые выборы, на которые, по слухам, от власти мог бы пойти Сергей Тигипко (во время выборов он был главой штаба Януковича).

Но это не входило ни в планы Запада, ни в планы Ющенко. Да и сторонников Януковича не очень вдохновляло.

Последние, убедившись, что Кучма не намерен на самом деле предпринимать усилия по передаче власти Януковичу, начали действовать по своей программе.

Съезд в Северодонецке

События в Киеве население юго-востока и, особенно, Донбасса, восприняло, мягко говоря, без энтузиазма. Если на Майдане считали, что у их кандидата Ющенко "украли победу", то похожие, но только "зеркальные", чувства испытывали и многие сторонники Януковича, наблюдая как "оранжевые" требуют отменить официальные результаты выборов, на которых победил Янукович. С точки зрения сторонников Виктора Федоровича это тоже были попытки "украсть победу".

Поэтому вызревал ответ.

28 ноября прошел знаменитый съезд в Северодонецке Луганской области, куда приехали депутаты всех уровней, которые поддержали Януковича.

Они заявили, что Майдан — это попытка государственного переворота. И предупредили, что если в Киеве появится нелегитимная власть в лице Ющенко, то собравшиеся готовы будут создать Юго-Восточную автономию для защиты своих жителей.

Перед съездом началась "артподготовка" в восточных областях.

26 ноября сессия Луганского облсовета большинством голосов приняла решение о создании "Автономной Юго-Восточной Украинской Республики". В этот же день луганские депутаты обратились к президенту России Владимиру Путину за поддержкой.

А на сессии Донецкого областного совета было принято решение провести в области референдум о внесении изменений в Конституцию Украины и предоставлении Донецкой области статуса республики в составе федерации. Референдум был назначен на 5 декабря 2004 года. Одновременно с этим совет принял решение о создании местной милиции.

27 ноября Харьковский облсовет постановил создать исполкомы и наделить их полномочиями государственной власти. Председателем областного исполнительного комитета сессия избрала губернатора области Евгения Кушнарева. В его задачи входила координация с другими советами юго-востока.

Харьковская область даже прекратила выплаты в госбюджет - "до стабилизации политической обстановки в Киеве".

Кушнарев также выступил с жесткой речью в Северодонецке.

Все эти движения вызвали очень серьезную тревогу на Западе, которые увидели реальную перспективу раскола страны.

Поэтому начала работать дипломатия. В Киеве прилетели посредники из стран Запад и России, чтоб прийти к компромиссу.

Но параллельно разворачивался еще один важнейший акт политической драмы.

Третий тур и большой компромисс

Еще накануне съезда в Северодонецке Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск штаба Ющенко о нарушениях на выборах. У него были три возможных варианта решения.

Во-первых, отклонить иск и признать выборы (этого хотели сторонники Януковича). Во-вторых, отменить результаты выборов и назначить новые выборы (это был план Кучмы). И в-третьих, объявить переголосование второго тура выборов (то есть назначить третий тур). На этом настаивали Ющенко, Майдан и Запад.

А так как именно на стороне последних к тому времени была реальная власть на улицах Киева, а Кучма очевидно не хотел применять силу для разгона Майдана, то суд принял решение, которое требовал Ющенко. Хоть оно и противоречило законам Украины.

Однако это решение не стало триумфом "оранжевых". Так как уже к тому времени, при посредничестве России и Запада, была выработана формула компромиссной передачи власти Ющенко.

С одной стороны, украинские власти давали ему зеленый свет на выборах, поменяв состав ЦИК и согласившись с его победой в третьем туре. С другой стороны, Ющенко соглашался на изменения Конституции, которые урезали его полномочия с 1 января 2005 года, превращая Украину в фактически парламентскую республику.

Рада проголосовала за изменение Конституции 8 декабря, а на 26-е сформированный заново ЦИК назначил новое голосование.

А облсоветы юго-востока отменили свои решения.

Накануне "третьего" тура кандидаты провели вторые дебаты, на которых Ющенко сказал свою знаменитую фразу "Эти руки ничего не крали", которую потом ему много раз вспоминали.

26 декабря в третьем туре Ющенко одержал победу при полном непротивлении Банковой.

Майдан ликовал. На Западе произносил речи о торжестве демократии и победе революции в Украине.

И мало кто обращал внимание на два важных момента.

Во-первых, разница между двумя кандидата оказалась, вопреки всем прогнозам не очень большой. Ющенко набрал около 52%, а Янукович более 44%. И это при том, что перед третьим туром большая часть телеканалов фактически работало на Ющенко. То есть был разрушен миф о том, что Янукович на самом деле никто не поддерживает, а голоса он набрал за счет вбросов, фальсификаций и админресурса. После третьего тура стало понятно, что он пользуется реальной поддержкой. Но от этого факта тогда многие на Майдане предпочли просто отмахнуться.

Во-вторых, упомянутая выше политреформа, вступавшая в силу с 1 января 2006 года. Об этом тогда тоже мало кто думал, а если и думал, то верил, что в течение года Ющенко уж как-нибудь сможет отыграть ситуацию назад. Но это, как мы знаем, не получилось. И уже через год своего президентства он превратился по сути в английскую королеву, обнулив шансы на переизбрание на второй срок.

Ну и конечно же все предпочли забыть съезд в Северодонецке и решения облсоветов восточных регионов. Максимум о них вспоминали лишь как повод для попыток возбуждения уголовных дел и шантажа местных элит. Хотя это была первая демонстрация реакции юго-востока на попытки перехватить власть в Киеве через улицу без учета мнения регионов. И не получала она развития лишь из-за того, что стороны пришли к компромиссу.

Отсутствие правильных выводов из этой ситуации сыграло свою трагическую для Украины роль в 2014 году.

Конец эпохи

2004 год с его Майданом подвел жирную черту под первой эпохой в истории независимой Украины.

Люди, которые правили страной в этот период, включая Кучму, конечно же не были святыми. К ним можно было предъявлять много претензий. Особенно касательно коррупции.

Но это были люди, которые сформировались как руководители еще при Советской власти. У них было чувство ответственности за страну и понимание того, насколько сложная на самом деле ситуация и внутри Украины и вокруг нее. Поэтому они старались не делать резких шагов, а конфликтные ситуации решать компромиссом.

Но уже в следующем году новый президент Ющенко закончил эту традицию, попытавшись навязать всей стране повестку, которая была чужда миллионам гражданам Украине. Что и вызвало рост напряжения и затяжной политический кризис.

Конечно, во-многом это было результатом давления и вмешательства внешних сил. Но и новая генерация украинских политиков охотно в этом процессе участвовала. Осторожно-бережное отношение к стране сменилось желанием заработать политические очки, чтоб победить на выборах и выиграть "кастинг" у "внешних управляющих".

Это, собственно, и привело Украину к тому состоянию, в котором она находится сейчас. Только политики еще более измельчали.

На их фоне Кучма и прочие тогдашние руководители, при всех их недостатках, выглядят солидными государственными деятелями. И эпоха, завершившаяся в 2004 году, до сих пор вспоминается украинцами, как последняя спокойная в истории страны.

Смерть Георгия Кирпы

На следующий день после победы Ющенко на своей даче в Бортничах был найден мертвым министр транспорта Георгий Кирпа — один из самых влиятельных государственных деятелей времен Кучмы. Считается, что он застрелился в сауне.

Он был одним из самых популярных чиновников и имел реноме "крепкого хозяйственника" - при нем реконструировались вокзалы, мосты, строились объекты социальной инфраструктуры и спорта.

Кирпа поддерживал Януковича, а Ющенко обвинял министра в незаконном финансировании кампании премьера — за счет бюджета министерства. То есть проблем с новой властью министр вполне мог ожидать.

Самоубийство — по-прежнему официальная версия случившегося, с которой согласны были не все. Бытовали версии, что Кирпу убрали те, кто участвовали в миллиардных схемах на железной дороге — как потенциального свидетеля преступных деяний.

К слову, это была не последняя странная смерть VIP-чиновников после смены власти в стране. Уже в марте найдут мертвым экс-главу МВД Юрия Кравченко, которого как раз вызывали на допрос по делу Гонгадзе.

Победа на Евровидении, "Золотой мяч" Шевы

В сферах культуры и спорта Украина в 2004 году добилась серьезных успехов.

В мае певица Руслана Лыжичко выиграла "Евровидение" с песней "Дикие танцы".

Но куда более успешным год был для спортсменов. Виталий Кличко отомстил за брата Владимира боксеру Кори Сандерсу. Затем победил Дэнни Уильямса. 31 декабря ему и футболисту Андрею Шевченко дали звания героев Украины.

Шевченко в 2004 году получил главную индивидуальную награду футбола - "Золотой мяч".

На Олимпиаде-2004 в Афинах украинцы собрали 9 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Две золотых медали для команды завоевала легендарная пловчиха Яна Клочкова, для которой это было не первое "золото".