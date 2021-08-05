В Черкасской области рядом с селом Яблоновка Звенигородского района заметили массовую гибель рыбы на речке Рось.

Об этом сообщили накануне в Черкасском рыбоохранном патруле, передают Украинские новости.

В частности, во время визуального обследования на данном участке вода имела специфический затхлый запах и наблюдался подход малька рыбы на поверхности воды.

Сообщается, что на момент обследования выявлено около шести сотен экземпляров погибшей рыбы – преобладали хищники – окунь, щука, судак.

Специалисты отобрали пробы воды на гидрохимический анализ для установления причин мора.

Как сообщала "Страна", в МОЗ рассказали украинцам о первых симптомах ботулизма и что делать при их проявлении. В тяжелых случаях человека беспокоит ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке. Также развивается дыхательная недостаточность.

При первых проявлениях соответствующих симптомов ЦОЗ рекомендует вызвать скорую помощь или промыть желудок подсоленной водой и сделать очистительную клизму теплой кипяченой водой.

Напомним, что в Украине к 2050 году может возникнуть критическая нехватка чистой воды.