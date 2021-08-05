Число заразившихся коронавирусом за время пандемии перевалило за 200 миллионов - Университет Хопкинса
Число выявленных на планете случаев заражения коронавирусом за все время пандемии превысило 200 миллионов.
Такие данные привел 4 августа сайт частного исследовательского Университета Джонса Хопкинса (США). Это учреждение мониторит ситуацию с COVID-19 с первых недель шествия вируса по странам.
Согласно информации университета, коронавирус выявили у 200 014 602 человек, 4 252 958 людей умерли от последствий COVID-19. Что касается вакцинации, то в мире было введено 4 228 884 979 доз вакцин.
Между тем официальные данные ВОЗ по коронавирусу несколько отличаются. Всемирная организация здравоохранения приводит такие общемировые цифры:
- 199 466 211 человек с подтвержденной инфекцией;
- 4 244 541 смерти;
- 3 946 458 313 введенных дох вакцин.
Напомним, 30 января прошлого года ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба. А 11 марта 2020 года объявила пандемию нового коронавируса.
Уже через пять дней после этого решения украинский Кабмин ввел в стране тотальный жесткий карантин. Тогда еще никто не думал, что он будет далеко не последним.