Президент Франции Эммануэль Макрон, который в декабре перенес коронавирус COVID-19, привился в мае одной дозой вакцины Pfizer.

Об этом он сообщил в среду в своем Instagram.

"Я получил одну дозу вакцины Pfizer 31 мая. Я получил одну дозу, как и 43 млн соотечественников", - сказал он в коротком видео, опубликованном в ответ на вопросы пользователей о вакцинации. "Поскольку я ранее болел, меня считают полностью привитым от коронавируса", - заявил он.

Президент Франции призвал вакцинироваться.

Как сообщала "Страна", эффективность вакцины CoronaVac против коронавируса определили в ходе массовой вакцинации в Чили.

Также мы писали о том, что штамм "дельта" очень заразен, он может разносится даже уже вакцинированными. При этом "дельта" примерно так же смертоносна, как другие варианты, тогда как атипичная пневмония, лихорадка Эбола и другие болезни дают гораздо более высокие показатели смертности.

Напомним, что в городе Днепр обнаружили грубые нарушения транспортировки Pfizer и перепутали шприцы для вакцинации.

Напомним, что в Харькове разгорелся скандал из-за доставки вакцины Pfizer с грубым нарушением условий хранения. Также грубые нарушения хранения вакцины Pfizer обнаружили в Чернигове.