По заявке исполнительного комитета Звенигородского городского совета на электронных торгах Prozorro был выставлен декоммунизированный в Звенигородке Черкасской области памятник Владимиру Ленину. Его купила за 311 500 гривен жительница Донецкой области.

Данные об аукционе содержатся на сайте системы Prozorro.

Монумент был демонтирован после Евромайдана в 2014 году и по решению депутатов Звенигородского горсовета отдан для сохранения в военный музей. Однако позже депутаты изменили свои намерения и постановили забрать памятник из музея и выставить на продажу.

Торги стартовали 13 июля, заявки принимались до 2 августа. Начальная цена лота составила 123 тысячи гривен.

Купить пустотелого бронзового Ильича высотой 3,8 метра и весом более 2 тонн изъявили желание 12 людей из разных регионов Украины. Наибольшую сумму предложила Ольга Ахременко из Покровска Донецкой области.

Деньги от продажи Ленина мэр Звенигородки Александр Саенко хочет направить в бюджет.

Год назад "Страна" рассказывала, как один из последних уцелевших в Украине памятников Ленину под Одессой превратили в болгарского переселенца с лозой.

Мы также сообщали, что осенью в Киеве установили монумент Ленину у метро "Почайная" для платного фотографирования.