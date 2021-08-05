Украинская киберполиция предупредила граждан о новом виде мошенничества. С начала августа ведомство начало получать жалобы людей о присвоении их денег под видом вознаграждения за прохождение опросов.

О схеме обмана сообщается в Фейсбук-аккаунте киберполиции.

В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, в котором от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в социальном опросе на тему потребительского рынка. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно пройти опрос и гарантированно получить денежное вознаграждение. А в комментариях аферисты приводят фейковые отзывы об успешном зачислении денег.

После участия в псевдоопросе людям предлагают ввести данные банковской карты для оплаты комиссии и зачисления денег. Если неосторожные граждане клюют на эту просьбу, то мошенники получают их деньги и банковские данные, которые потом используют в своих интересах.

В связи с этим киберполиция призвала украинцев граждан критически оценивать любые обещания финансовых выплат или подарков. Также правоохранители посоветовали не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить персональную информацию и платежные данные.

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