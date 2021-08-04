Американский предприниматель, миллиардер и инженер Илон Маск опубликовал в Twitter короткое видео и фотографии ракеты Starship, а также транспортировки двигателей Super Heavy. Вскоре ожидается ее запуск на орбиту Земли.

В компании SpaceX готовятся к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship. Это космический корабль, который, как ожидается сможет отправить космический экипаж на Луну.

Ранее же Илон Маск показал часть Super Heavy с установленными двигателями Raptor. Его высота - около 70 метров, а вместе взятые Starship и Super Heavy имеют высоту 121 м.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорителе Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас.

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84 — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021

Ранее мы разбирались как Россия и Китай вместе собрались покорять Луну. На данном этапе Россия и Китай будут двигаться параллельными, но раздельными курсами, реализуя уже запланированные до подписания меморандума лунные проекты.

Как сообщала "Страна", Илон Маск назвал атомные электростанции безопасными, сравнив их с процессами на Солнце. "Я думаю, что современные атомные электростанции безопасны вопреки тому, что могут подумать люди", - сказал Маск.