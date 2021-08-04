Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 4 августа отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в избрании меры пресечения для Николая Чауса в виде взятия под стражу. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Как сегодня с утра уже писала "Страна", домашний арест означает, что Чаус фактически остаётся под контролем и охраной Службы безопасности Украины.

"Таким образом, вышел своеобразный обмен баш на баш. Национальное антикоррупционное бюро получило Чауса в качестве подозреваемого во взяточничестве, а значит, возможность проводить с ним процессуальные действия. А СБУ сохранила контроль над бывшим судьей, чтобы тот вдруг не сказал ничего лишнего", - комментирует телеграмм-канал "Политика Страны".

Как мы рассказывали, Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовные дела против укрывавшей экс-судью СБУ по двум статьям, касающимся превышения служебных полномочий.

Также мы писали, что суд над Чаусом проходил в закрытом режиме, так как бывший судья хотел рассказать на заседании детали своего похищения.