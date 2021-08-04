Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко дала большое интервью. В нем она рассказала, как у нее, убежденной сторонницы социализма и СССР, мог вырасти сын, который всеми своими действиями показывает, что он против идеи социального государства.

Интервью вышло 31 июля на Ютуб-канале "Блогер БН LIVE".

Наталья Михайловна начала с того, что тему ее отношений с сыном в медиапространство вбросило СБУ, чтобы отвлечь внимание от ее деятельности как самостоятельного и известного политика.

"Я глубоко убеждена, что эту тему подбросила СБУ. СБУ работает против меня лично и против нашей партии. И вот, какое бы интервью я не давала, обязательно в нем вопросы по сыну", - сказала Витренко.

Затем она рассказала, что когда у Юрия появились свои политические ценности, она поняла, что стоит с ним по разные стороны баррикад.

"И нас размежевал госпереворот 2014 года", - добавила глава ПСПУ.

По ее словам, после развода с мужем Юрием Николаевичем в 1991 году она взяла себе двух дочек Ольгу и Марину, а Юрия оставила экс-супругу, поскольку считала, что мальчику важнее отец. С Юрием она поддерживала чисто человеческие отношения, а в 2014 году увидела, что взгляды у него другие.

Она добавила, что идейный разрыв с сыном произошел благодаря не только Майдану, но и влиянию отца. За Юрия Николаевича она вышла замуж по любви, а развелась с ним исключительно из-за политических взглядов: она ратовал за сохранения СССР, а муж - за независимую Украину. Юрий воспитывался в таком же духе.

Витренко считает, что ее сына не случайно вывели на политический Олимп, познакомили с соросовскими структурами и поставили во главе "Нафтогаза".

"Мне кажется, что Юру не случайно вывели на политическую поверхность - у нас много талантливых молодых людей. А его вывели специально в пику мне, потому что очень боялись реванша нашей партии. Конечно, я не отрицаю, что у него другие ценности, он западник и русофоб", - констатировала Витренко.

Также она призналась, что завидует семьям, в которых нет политических разногласий.

Между тем не далее как зимой Наталья Витренко хвалила сына и даже заявила, что он будет успешным премьер-министром Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Юрий Витренко предложил ликвидировать добычу урана в Украине, а сотрудникам отрасли посоветовал уезжать на заработки в Польшу.