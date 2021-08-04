В Организации Объединенных наций (ООН) выразили обеспокоенность развитием ситуации с приемом беженцев в Литве, против которых власти страны начали действовать жестоко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ООН.

В частности, в управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обеспокоено сообщениями о насилии на литовско-белорусской границе и призывает Литву соблюдать международные обязательства, касающиеся права на убежище.

Ранее мы разбирались, как поток беженцев в Литву может сломать план борьбы с Лукашенко. Именно Литва вместе с Польшей, как считается, сыграли самую большую роль в организации антиправительственных протестов в Беларуси год назад.

Как сообщала "Страна", на границе Беларуси и Литвы умер гражданин Ирака. Избитого иракца нашли жители Бенякони. Они сообщили о нем пограничникам. Те пытались оказать пострадавшему первую помощь, однако мужчина скончался у них на руках.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что литовские пограничники со стрельбой прогоняют нелегалов в Беларусь.