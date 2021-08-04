Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенной процедуре получения российского гражданства жителями частично признанной республики.

Соответствующее распоряжение главы Кремля опубликовано 4 августа на официальном российском портале правовой информации.

В документе Путин поручает принять предложение МИДа РФ о подписании соглашения между Россией и Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

"Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - написано в документе.

МИДу также поручено после достижения договоренности с югоосетинской стороной подписать от имени России соглашение, предусмотренное распоряжением.

В тексте соглашения поясняется, что граждане одной страны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой. Россия предоставляет гражданам Южной Осетии (на момент признания республики 26 августа 2008 года), достигшим совершеннолетия, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. При этом условия приема в гражданство, порядок подачи заявлений о приеме, перечень предоставляемых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливает президент России.

Кроме того, состоящие в гражданстве обеих стран могут пользоваться правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают. При этом любая страна имеет право предоставлять таким лицам права и льготы, даже если они проживают на территории другой. Страны также предоставляют друг другу по запросу информацию о приобретении лицами с двойным гражданством гражданства третьего государства.

Соглашение будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую по официальным каналам за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода.

"Прекращение действия соглашения не влечет автоматически прекращения гражданства любой из сторон. Дальнейшее пребывание лиц, обладающих гражданством обеих сторон, регулируется применимыми международными договорами и законодательством сторон", - резюмируется в документе.

Аналогичные соглашения, по которым каждая из стран признает за своими гражданами право приобрести, не утрачивая ее гражданства, паспорт другой, были заключены у России только с Туркменией (в 1993 году) и Таджикистаном (в 1995-м). К настоящему моменту действие российско-туркменского договора прекращено.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин разрешил жителям Крыма с украинским гражданством занимать госдолжности в России.

Также мы писали, что глава Кремля подписал закон об отмене экзамена по русскому для украинцев и белорусов при получении гражданства РФ.