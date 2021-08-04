В Минздраве Украины рассказали о том, какие могут симптомы при ботулизме и что можно сделать для предотвращения последствий.

Об этом Центр общественного здоровья написал в Фейсбук.

Как сообщает ЦОЗ, первые симптомы заболевания могут возникнуть через два часа после употребления зараженной пищи. Однако, чаще всего они появляются через 12-24 часов.

При этом бывают случаи, когда симптомы возникают значительно позже. Например, на четвертые сутки.

В ЦОЗ назвали несколько симптомов ботулизма:

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

нарушения близкого зрения - вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;

сильно выраженная сухость во рту;

сложно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);

головокружение;

поражение мышц шеи и конечностей.

Стоит уточнить, что в тяжелых случаях человека беспокоит ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке. Также развивается дыхательная недостаточность.

При первых проявлениях соответствующих симптомов ЦОЗ рекомендует вызвать скорую помощь или промыть желудок подсоленной водой и сделать очистительную клизму теплой кипяченой водой.

Ранее мы писали о том, что в больницу Запорожья попала семейная пара, у которой диагностировали ботулизм. После употребления в пищу рыбы супруги попали в реанимацию и находились без сознания. Позже женщина умерла в больнице, а супруг до сих пор в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ.

Также в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, чем может быть опасна вяленая или сушеная рыба.