В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что симптомы при заражении штаммом "Дельта" Covid-19 отличаются от других штаммов.

Об этом МОЗ сообщили на своей странице в Фейсбук.

Согласно сообщению, при "Дельта"-штамме ярко выражены лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. В то же время кашель и потеря обоняния или вкуса - менее распространены.

Помимо этого, при "Дельте" встречаются и более серьезные симптомы. Например, нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.

По результатам исследования, проведенного учеными из Китая, концентрация непосредственно вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше, чем было у инфицированных другим штаммом. Таким образом, у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что так или иначе приведет к распространению вируса.

Кроме того, вероятность тяжелого состояния при заражении "Дельтой" повышается в несколько раз, если человек не вакцинирован. В случае, если заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в более легкой форме.

Напомним, Центры США по контролю и профилактике заболеваний во внутреннем отчете также описывали дельта-вариант коронавируса как заразный, сравнимый по показателю передаваемости с ветряной оспой. В CDC предупредили, что штамм может вызвать тяжелое течение заболевания.

Также в странах Ближнего Востока штамм "дельта" начал вызывать "четвертую волну" пандемии коронавируса. Похожая ситуация наблюдается и в странах Северной Африки.