Организация "Белорусский дом в Украине", которую возглавлял умерший при загадочных обстоятельствах Виталий Шишов, связан с "Азовом". А точнее, с земляком Шишова, тоже выходцем из Беларуси Сергеем Коротких, известным по кличке Боцман.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

О том, что собой представляет "Белорусский дом в Украине", рассказала корреспондент Белорусской службы "Радио Свобода" в Киеве Алена Литвинова.

По ее словам, организация сильно отличается от подобных, созданных либо беженцами-оппозиционерами (то есть людьми, которые представляют политические структуры), либо белорусами, сбежавшими из страны уже после президентских выборов.

"Эта же организация, по сути, перехватила гражданскую общественную инициативу, которую вместе развивали как так называемая старая оппозиция, которая была в Украине, так и новая оппозиция из тех белорусов, которые приехали в Украину уже после президентских выборов. Название этой организации, по сути, было украдено довольно одиозными представителями ультраправых сил в Украине, к которым имеют отношение бывшие граждане Беларуси", - сказала Литвинова.

Кто еще входил в состав БДУ, она точно не знает, потому что по документам видела только основателей этой организации.

"Наиболее одиозным можно назвать Сергея Коротких, известного в прошлом члена "Русского национального единства" (в 1999 – 2001 годах входил в состав в белорусского отделения РНЕ), который имел конфликт с белорусскими оппозиционными силами и не только. По сути, он захватил это название. И уже после этого зарегистрировали очень быстро в Минюсте организацию. Но поскольку у него очень одиозное прошлое, в состав учредителей были введены два других человека: один из них – его ближайший соратник (видимо речь идет о Родионе Батулине, которому СБУ запретила въезд в Украину - Ред.), которого украинские СМИ называют "телохранителем" Сергея Коротких, а второй – гражданин Беларуси Виталий Шишов, который погиб. Вот такая ситуация", - сказала журналистка.

Она допустила, что в руководстве этой организации мог быть конфликт, который и стал причиной смерти Шишова.

"У меня могут быть, конечно, какие-то предположения, и в принципе я допускаю, что мог произойти конфликт. Потому что эта организация, насколько мне известно из общения с живущими в Украине белорусами, вела себя агрессивно, поэтому все может быть. Тут ничего нельзя исключать. Но версия самоубийства, мне кажется, должна расследоваться одной из последних. Некоторые представители БДУ принадлежат к ультраправым силам, поэтому у них тут есть свои конфликты с анархическими организациями, с организациями ЛГБТ", – сообщила Литвинова.

Напомним, Шишов был найден повешенным 3 августа в одном из парков Киева.

В БДУ сразу заявили, что он погиб в результате "спецоперации чекистов".

В тоже время "Страна" еще вчера писала, что организацию "Белорусский дом в Украине" связывают с Сергеем Коротких (он же "Боцман") из "Нацкорпуса".